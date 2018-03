Prsa na druhý pokus

Text: Prima Žena

2. března 2018 | 12:00

“Prsa mám dokonalá, ale až na druhý pokus”, říká konečně spokojená pacientka po reoperaci zvětšení prsou. Po první operaci, kterou podstoupila před 7 lety měla komplikace a nebyla vůbec spokojená. Prsa byla tvrdá a jeden implantát deformovaný.

Co vás vedlo k první operaci zvětšení prsou?

S výsledkem operace jste tedy nebyla spokojená?

Jak dlouho jste se rozhodovala pro reoperaci?

Proč jste si vybrala GIA clinic?

Dlouho hledala lékaře pro reoperaci a další operace se obávala. Nakonec si vybrala jinou lékařku i kliniku. MUDr. Jiřina Šilhánková vybrala jiný implantát, velikost i způsob vložení prsního implantátu a dlouho s pacientkou reoperaci diskutovala.Téměř žádná prsa mne dlouho trápila. Důvodem postoupení operace bylo moje sebevědomí. Nechtěla jsem ohromit okolí, chtěla jsem být spokojená sama se sebou. Proto jsem měla i malou velikost implantátu. Dnes už bych asi uvažovala jinak a více se o všem informovala, byla jsem hodně mladá.Vůbec. Spokojená jsem nebyla. Prsa jsem měla hrozně tvrdá, nikdo se mou neřešil rizika nebo komplikace. I po delší době se stav neměnil. A každé prso vypadalo jinak s výraznou asymetrií. Nedá se to srovnat s těmi současnými po reoperaci.Už asi po dvou letech jsem věděla, že budu chtít prsa nechat opravit. Samozřejmě jsem také přemýšlela kam, protože v původní pracoviště jsem ztratila důvěru a nebyla jsem spokojená s celkovou prací. Každé prso jsem měla jiné.Nevím jestli je to oboustranné, ale když jsme se poprvé viděly s paní doktorkou Šilhánkovou , myslím, že jsme si padly do oka. Paní doktorka má velmi osobitý přístup, hrozně pozitivní a myslím si, že v některých případech i rázný. Ale ona ví proč to dělá. Když řekne, že něco neudělá, tak ví proč. A to se mi líbí. Je fajn umět lidem pomáhat, ale zároveň říct na rovinu jak se věci mají a neslibovat nemožné.