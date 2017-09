První pomoc při podrážděné pokožce

Text: Prima Žena

11. září 2017 | 12:00

Výlety, sportovní aktivity, čas strávený venku. S tímto se pojí jedna nepříjemná věc, která trápí nejen děti, ale i dospělé a to je intertrigo neboli opruzeniny.

Jak opruzeniny vznikají?

Speciální péče pro prevenci i řešení potíží je Active Derm krém

Opruzeniny, odborně intertrigo, lidově řečeno vlk. Nikdo o takových potížích sice moc nemluví, ale každého člověka to dokáže pořádně potrápit. Dobře je znají maminky malých miminek. Citlivé zadečky, které jsou celodenně pod plenkami, se zapaří velice snadno. Na opruzeniny však trpí i dospělí – osoby s nadváhou nebo cukrovkou, ženy s větším poprsím, ale i aktivní sportovci, například cyklisté. Opruzeniny se tvoří zejména v kožních záhybech a tam, kde se kůže o sebe tře – na stehnech, břiše, v loketních záhybech, mezi prsty na nohou, v podpaží nebo v oblasti konečníku zejména při dlouhém sezení v autě či na kole.V místech, kde se dotýkají nebo o sebe třou dvě plochy kůže, se zadržuje teplo a vlhko. Pokud je pokožka navíc pod těsným oblečením, špatně k ní proniká vzduch, hromadí se tu kožní pot a maz a pokožka se zapaří. Následně zčervená, bolí, někdy také praská nebo se olupuje. V takovém prostředí se velice snadnou začnou množit nežádoucí bakterie, které „běžné“ zapaření bolestivě komplikují. Zapařeniny pak navíc může doprovázet i zápach.Lepší než řešit už vzniklé nepříjemné a bolestivé potíže je samozřejmě jim předcházet. U miminek je prevencí zejména nechávat co nejčastěji bez plenek. Dospělí by měli volit oblečení z přírodních materiálů. Ani to však někdy nestačí a je třeba sáhnout po speciálních přípravcích. Úžasnou novinkou v této oblasti je Active Derm krém od značky Australian Bodycare.Budete-li používat tento krém v kombinaci s Active Derm pěnovým mýdlem , můžete se opruzeninám zcela vyhnout.