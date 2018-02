Sadami Rituals darujete něžný dotyk

Text: Prima Žena

4. listopadu 2017 | 09:30

Poohlížíte se po vhodném vánočním dárku pro své blízké? Vyberte takový, který zalichotí smyslům a pohladí pokožku hedvábným dotykem. Najděte tu pravou péči v některém z luxusních dárkových balíčků Rituals. Vsaďte na jedinečné kolekce v překrásných dárkových krabicích, které poslouží jako schránka na poklady ještě dlouho poté, co vypotřebujete původní obsah.

Dárková sada The Ritual of Ayurveda potěší každého, kdo v životě hledá harmonii. Kolekce je inspirovaná starověkou indickou moudrostí. Hlavními ingrediencemi je indická růže a himálajský med. Kolekcí The Ritual of Sakura provází japonská třešeň a rýžové mléko. Začněte každý den s kouzlem okamžiku a novou energií.



Sada The Ritual of Hammam se inspirovala jedním z nejstarších očistných rituálů na světě. Do vašeho domova přináší dávné ceremonie v podobě produktů s rozmarýnem a eukalyptem. Kolekce The Ritual of Laughing Buddha má za cíl pozvednout náladu a naladit na optimistickou vlnu s pomocí sladkého pomeranče a cedrového dřeva. The Ritual of Samurai oslovuje především muže a navazuje na tradici slavných japonských bojovníků. Produkty se pyšní kombinací organického bambusu a japonské máty. Slovo dao je v čínské filozofii výrazem pro dosáhnutí rovnováhy mezi yin a yang. The Ritual of Dao proto pomáhá najít životní rovnováhu a vnitřní mír. Nástrojem pro to jsou výtažky z bílého lotosu a yi yi renu. Každou kolekci můžete koupit v několika variantách, od velikosti S po XL.