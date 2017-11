Text: Prima Žena

14. listopadu 2017 | 15:00

Základním posláním moderního zubního kartáčku je dosáhnout co nejvyššího možného čisticího efektu za použití co nejmenšího tlaku na zubní sklovinu, která se při čištění obrušuje, což vede k tvorbě zubního kazu. Kartáček na zuby třetího tisíciletí SOFTdent® PROclinic je, stejně jako všechny produkty značky SOFTdent, vyvinutý odborníky v oblasti dentální hygieny. Díky spirálovým štětinkám ULTRA SOFT zajistí dokonale jemné čištění a současně masáž dásní.

Zubní kartáčky SOFTdent PROclinic jsou vybaveny speciálními spirálovými štětinkami, které i při malém tlaku zaručují svým stáčivým efektem maximální čisticí efekt. Všechny štětinky jsou zabroušené do jemných hrotů, které při čištění dosáhnou do mezizubních prostor za použití minimálního tlaku a poskytnou precizní masáž citlivých dásní. Běžné zubní kartáčky s rovným zastřižením vyžadují k dosažení podobného efektu podstatně větší tlak na zubní sklovinu a jejich dlouhodobé používání může vést ke vzniku zubního kazu. Odstraněný zubní plak se díky funkčním mezerám mezi svazky spirálových vláken dá velmi dobře po čištění opláchnout a kartáček velmi rychle uschne. Běžné zubní kartáčky s velkým množstvím vláken nelze dokonale opláchnout, špatně vysychají, a dochází tam následně k usazování nečistot a tím k nežádoucímu bakteriálnímu množení.SOFTdent PROclinic díky své trojúhelníkové hlavičce snadno dosáhne i do obtížně přístupných míst, jeho spirálové štětinky zvyšují abrazivní (čistící) účinek, a zúžený krček kartáčku přináší vyšší pružnost, a tím eliminuje tlak na zubní sklovinu. Držadlo kartáčku PROclinic má ergonomický tvar, který umožňuje správné tzv. tužkové držení kartáčku při čištění.K dostání jsou zubní kartáčky SOFTdent PROclinic (nově i pro děti verze KIDS) na vyžádání ve všech lékárnách v České republice. Koupit si ho můžete také v maloobchodní síti ALBERT nebo na stránkách www.softdent.cz