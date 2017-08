Tělová péče Inlight

28. srpna 2017 | 12:00

Péče o pokožku těla mnohdy zůstává na okraji našeho zájmu. Tento největší lidský orgán nás celý život chrání a často to „schytá“. Každé poškození sluncem, vnějšími i vnitřními vlivy se do pokožky zapisuje, čím více se péče zanedbává, tím více se na ní s přibývajícím věkem projevují příznaky devastace a stárnutí.

Na všechny neduhy, kožní problémy a hýčkání je ideální 100% BIO řada tělové péče Inlight, která uspokojí i ty nejnáročnější. Za pozornost stojí zejména 2 produkty a možnosti jejich specifického použití při sportu a v těhotenství: Inlight BIO tělový olej s arnikou a Inlight BIO tělové máslo.



Péče při sportu či po náročném výkonu – Inlight BIO tělový olej s arnikou

Zakladatel značky Inlight MUDr. Mariano Spiezia myslel při přípravě tělové řady i na sportovce. BIO tělový olej s arnikou obsahuje kombinaci bylin a olejů stimulujících krevní a lymfatický systém, prokrvujících a prohřívajících pokožku. Použít jej můžete před závodem či jiným fyzicky náročným výkonem, nebo naopak po nich, pro dosažení úlevy namožených či unavených končetin. Klíčovým pomocníkem je právě arnika, známá pro výborné účinky při hojení ran, zánětů, zmírňování bolestí svalů a otoků. BIO meruňkový a pupalkový olej jsou nabité vitamínem E a dalšími antioxidanty, díky čemuž mají silně regenerační a omlazující účinky. Jitrocel, měsíček lékařský a pačuli pak umocňují všechny zmíněné účinky.



Pro maximální výsledek je ideální vmasírovat olej po teplé koupeli nebo sprše, kdy jej pokožka krásně vpije až do nejhlubších vrstev.



Ideální péče v těhotenství a mateřství – Inlight BIO tělové máslo

Tělovou péči Inlight ocení zejména starostlivé nastávající maminky právě v těhotenství i posléze po porodu. Je to ideální sametová péče o těhotenské bříško, pokožku dětí i pro hýčkání pokožky dospělých. To vše v té nejčistší přírodní podobě, která nezatěžuje organismus těhotné ženy, plodu ani dítěte rizikovými syntetickými látkami.

