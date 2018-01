Tipy pro krásnější poprsí

Text: Prima Žena

26. října 2017 | 09:00

Na kráse nezáleží. Souhlasíte? Možná v tom případě, jestli plánujete celý večer prosedět u televize s chipsy a život Vás absolutně nezajímá. Pokud však nejste spokojená se svým poprsím, čtěte dále.



Co si budeme nalhávat. Lidské oko je chodící scanner, který sleduje každičký detail na těle. Nemluvě o mužském pohledu, který dokáže i několik minut upřít svůj zrak na ty nejzajímavější ženské partie. Ano. Jsou to pěkné prsa a pevný zadeček. No bohužel ne každého z nás, příroda obdařila stejně. Přitažlivý zadek si můžeme vypracovat pravidelným cvičením v posilovně, ale s poprsím je to o něco těžší.



Plastická operace poprsí

Nejen, že stojí nemalé peníze, ale je to opravdu velký zásah do těla. Kromě toho, že samotný chirurgický zákrok nemusí dopadnout dle lékařových a vašich představ, tak navíc jsou implantáty pro naše tělo cizorodé tělesa a tělo je nemusí přijmout a mohou nastat zdravotní a finanční komplikace. Každá žena by proto měla zvážit tento vážný krok. Může ji dovést na módní molo, ale i na nemocniční oddělení.



Příroda umí čarovat

Tak jako make-up dokáže vykouzlit z obyčejné a nenápadné dívky překrásnou princeznu, tak existují přírodní přípravky, které Vám mohou pomoci naplnit vaše tužby o plnějším dekoltu i bez skalpelu. V období puberty organismus ženy začíná produkovat pohlavní hormon estrogen, který má vliv na vývoj prsních žláz a tím pádem na tvar a velikost poprsí. Snížená hladina těchto hormonů má za následek nedostatečný vývoj a růst poprsí.



