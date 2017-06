Trápí vás zvýšené pocení?

Text: Prima Žena

5. června 2017 | 12:00

Dejte sbohem propocenému tričku! Díky aplikaci botulotoxinu máte po starostech! Váháte zda na tento zákrok jít? Zatím co jedni na botox chodí pravidelně a nedají na něj dopustit, tak druzí se mu vyhýbají především díky „zaručeným zprávám“, které se o něm šíří.



Snad o žádném ošetření nebylo napsáno více informací než o aplikaci botulotoxinu a my vám teď pomůžeme odhalit, co je pravda a co naprostý mýtus. Botulotoxin neboli botox se v medicíně používá už dlouho. Náhoda tomu chtěla, že v 80. letech minulého století, kdy se botulotoxin používal k léčbě šilhavosti, si kanadská oční lékařka Jean Carrutherová u svých pacientů všimla, že mimo jiné vypíná pleť a vyhlazuje vrásky. Právě díky ní a jejímu manželovi dermatologovi Alastairu Carrutherovi započal výzkum využití botulotoxinu v estetické medicíně. Jeho cesta k běžnému používání v estetické medicíně byla však ještě dlouhá. Oficiálně se mohl v USA do boje proti vráskám a nadměrnému pocení zapojit v roce 2002. Díky jedinečným výsledkům se však brzy rozšířil do celého světa.



Hoďte všechny obavy za hlavu

Stále ještě váháte, zda se zbavit pocení či omladit svou tvář právě tímto způsobem? Pokud se svěříte do rukou skutečného odborníka z renomované kliniky, není se opravdu čeho obávat. „Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Nejprve ho vyšetříme a na základě toho doporučíme aplikaci botulotoxinu či navrhneme jiné řešení,“ vysvětluje lékař estetické a korektivní medicíny MUDr. Milan Junášek z Kliniky YES VISAGE.



Inspirací pro vás mohou být i české celebrity jako třeba topmodelka a moderátorka Simona Krainová, herečka Alice Bendová, zpěvák Martin Maxa a Muž roku Jakub Kraus, kteří za pomoci botulotoxinu řeší první vrásky či nepříjemné pocení.



Stop pocení

Přestože máte kvalitní košile, musíte je měnit i třikrát denně? Podobně jste na tom i s ponožkami a o věčně zpocených dlaních ani nemluvě? Už jste zkusili snad všechno a nic nepomáhá? Zbavte se



« předchozí strana 1 2 další strana »