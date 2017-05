Udělejte si den pro sebe

Text: Prima Žena

5. května 2017 | 09:00

Slunce svítí, všechno kvete, ale vy se pořád necítíte úplně ve své kůži? Možná jste jí přes zimu nedala tolik péče, kolik si zaslouží. Udělejte si relaxační den, obklopte se přírodou od hlavy k patě a nabijte své tělo energií.



Vlasy – koruna krásy

Pleť bez chybičky

Ráno vstaňte bez budíku, nechte se probudit slunečními paprsky a klidně si ještě poležte – je přeci váš den! Místo kávovaru zapněte mixér a nakopněte svůj organismus chutným smoothie z ovoce, špenátu a chia semínek. Vychutnejte si snídani spolu s knížkou nebo časopisem. Možná se budete divit, ale svět se nezhroutí, když na celý den odložíte telefon.Jarní počasí láká k procházce, a tak mu podlehněte. Je jedno, jestli jdete do parku či do lesa. Poslouchejte zvuky přírody anebo oblíbenou hudbu. Kdy naposledy jste si lehla na deku do trávy a četla si knížku? Je na čase si to zopakovat!Zajít do lázní je skvělé, ale tančit v ručníku s maskou na obličeji se dá přeci jenom lépe doma. Jaké procedury si naordinujete? Sestavili jsme pro vás rituály, které si jistě ráda dopřejete častěji než jednou za měsíc.Krásné vlasy jsou pýchou každé ženy, proto je dobré jim věnovat více pozornosti než jenom mytí šamponem. Smogu a volným radikálům se sice nevyhnete, ale můžete je odbourat pomocí přípravků s antioxidačním účinkem. Skvělým antioxidantem je výtažek z mrkve bohatý na beta-karoten, který vlasy chrání před volnými radikály. Hřívu tedy zvláště na jaře potěšte maskou s takovýmto složením, kterou má v nabídce například kosmetika InSight. Pro lepší účinek po nanesení masy zabalte vlasy do potravinové folie a ručníku.Na obličeji se stres i zanedbaná péče projeví nejviditelněji. Po zimě tak může být mdlá a zašedlá. Dopřejte si proto extra péči plnou vitamínů a přírodních extraktů, které jsou sázkou na jistotu. Nejprve očistěte obličej čistícím mlékem, nejlépe s výtažkem z růže nebo zeleného čaje, takové vyrábí třeba značka Pevonia Botanica.

