Věříme v sílu přírody

Text: Prima Žena

28. března 2018 | 15:00

V Medinatur vnímáme péči o tělo jako komplexní úkon, který si žádá navzájem se doplňující řešení. Jsme si vědomi, že zdraví, přesto že ho v dnešní době vnímáme jako samozřejmost, je tou nejvzácnější věcí, kterou máme. Je tedy nesmírně důležité tělu pomáhat, aby si svou odolnost a vitalitu udrželo.

Našim cílem je přinášet zákazníkům kvalitní, inovativní produkty. Jsme tvůrci samotné myšlenky, následně si pečlivě vybíráme potřebné suroviny a na závěr si velmi hlídáme výrobu. Můžeme tak našim zákazníkům garantovat vysokou kvalitu, účinnost a bezpečnost.Na trh Medinatur vstoupil v roce 1998, kdy jsme jako první uvedli produkty obsahující 100% ní originální shea máslo (karité). Další prvenství si připisujeme v oblastí zpracování xylopie (habešského pepře). Portfolio produktů tak začalo nabízet prostředky pro péči o celé tělo. Tento nový směr jsme nazvali „Paramedika“. Produkty, které si berou něco ze světa kosmetiky, doplňků stravy a léčiv. To všechno ale v synergii s přírodou.Poskytujeme tedy jedinečné produkty, které mají potenciál k řešení nepříjemných problémů souvisejících s dnešním způsobem života. V portfoliu společnosti Medinatur je k nalezení masážní krém proti bolestem či suché pleti. Nabízíme též pomocníka v boji proti hemeroidům či komplikacím spojených s IBD onemocněními. V neposlední řadě u nás naleznete také produkty, které dovedou pracovat s lymfatickým systémem a problémy, které se ho mohou týkat.Problémy s lymfou spojené totiž mohou způsobovat mnoho vedlejších projevů, které nemusíme samotné poruše lymfatického systému přičítat. Nejprve ale v rychlosti zmiňme, co může stát za rozvratem lymfatického systému. Z dnešního pohledu to mohou být i docela banální věci jako je stres, psychická zátěž, věk, úraz či nadměrné užívání léků. Pokud lymfatický systém nefunguje, v těle se začnou shromažďovat škodliviny, a tím dochází k otravě vlastním odpadem. Prevenci rozvratu lymfatického systému nabízí Medinatur v podobě lymfodrenážního krému Karitol Lymfa.Více informací naleznete na www.medinatur.cz