Voňavé sprchové pěny a oleje Rituals

Text: Prima Žena

9. března 2017 | 15:00

Péčí o své tělo trávíme spoustu času, proč si ho každý den neudělat ještě příjemnější, vytvořte si voňavý rituál jen pro sebe. Značka Rituals nabízí úžasné sprchové pěny a oleje. Sprchová pěna má nejdříve podobu jemného gelu, který se až před očima změní v hutnou voňavou pěnu. Sprchový olej můžete nakapat i do koupele.

Nemusíte se přitom bát, že by na vaně zanechal mastné skvrny. Jediné místo, kde olej zůstane, je vaše pokožka, do které se krásně vstřebá. Hodí se proto pro všechny, kdo mají rádi hebkou kůži, ale na pravidelné krémování nemají chuť nebo čas.



Někdo si naopak aplikaci krému po koupeli užívá. Skvěle tím prokrvuje pokožku a pomáhá tak v boji s povadlou kůží a celulitidou. Pokud i vy nedáte na použití tělového krému po koupeli nebo sprše dopustit, vyberte si některý z voňavých krémů Rituals, které budete cítit ještě dlouho po koupeli.



Produkty Rituals si můžete vybrat v různých vůních, kdy si každý zákazník najde tu svou oblíbenou. Sdílíte-li koupelnu s partnerem, můžete si vybrat unisex vůni, jako je například řada The Ritual of Dao nebo The Ritual of Hammam a ušetřit tak trochu místa na vaně či ve sprše.



Pokud jste často na cestách, můžete vybírat i z praktických cestovních balení.



Příběh Rituals se začal psát v roce 2000. Dnes je z Rituals světoznámá značka a v České republice v loňském roce oslavila 10 let působení na trhu. Celá filozofie značky je prostá. Říká, že štěstí se skrývá v maličkostech. Pocitu štěstí tak můžete dosáhnout každý den. Stačí si pomocí kvalitních produktů z přírodních ingrediencí vytvořit malé rituály plné péče a vůně.