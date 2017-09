Vyjádření ryzí radosti

8. září 2017 | 12:00

Nechává za sebou čirou radost. ACQUA di Gioia, kterou jsme poprvé představili roku 2010, je jako lahodný příval živoucí vůně, která je zasvěcená přírodě a vodě, samotnému zdroji života. Pak přišly dvě další vůně, obě s vysokým obsahem emocí a radostné síly živlů: AIR di Gioia a SUN di Gioia.



Voda, vzduch a slunce... tři mimořádně silné živly nepokořitelného světa divoké přírody, které nyní mají svou vůni. Letos celá řada získává nekonečný obzor snů: SKY di Gioia.



SKY di Gioia je uhrančivý zážitek ztvárněný představou krásy a nezměrných měřítek, které uklidňují a přinášejí pocit štěstí... obrazů, jejichž podmanivost nikdy nezeslábne. Je to kouzlo východu slunce, který barví hladinu moře do růžova. Jde také o vzkaz naděje: začátek každého dne přináší nespočet nových možností, každý soumrak je příslibem lepších zítřků.



Tvůrce Marie Salamagneová (ze studia Firmenich) pro ztvárnění nebes zvolila jemné odstíny a využila starobylé techniky. Díky tomuto postupu získala svěží motiv růže stolisté, která se stala srdcem SKY di Gioia. To doplnila třpytivými ovocnými vrchními tóny: svěží šťavnaté liči spojila do akordu s jiskrnou zelenou hruškou. Obě vůně se pojí v jednu, která září jako sluneční paprsek. Růži dále překrývá sametový luxus pivoněk a stopy svěžího a lehce slaného Transluzonu. Silný příjemný motiv růže stolisté se v kompozici objevuje v tradičním stylu a přináší ještě větší jemnost. Ve výsledku tato květina představuje tak delikátní a křehkou tvář, že připomíná poupata růže. Nakonec se objevuje bílé pižmo s názvem Helvétolide, které do kompozice vkládá své fasety pupenů černého rybízu a listů ostružiny, jimiž uzavírá tento přirozeně ženský a radostný svět.



„Fascinuje mě soumrak, kdy dochází k neustálým změnám barvy a neuvěřitelným kontrastům světla a stínů,“ Giorgio Armani.



Lahvička SKY di Gioia je oblá a hladká jako v moři ohlazený kámen. Inspiraci čerpá v jedinečné paletě barev při východu slunce nad Středozemním mořem. V čirém skle lahvičky lze zahlédnout světlounké růžové světlo. Uzávěr má mnohem intenzivnější odstín růžové jako liči.