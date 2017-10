Zvětšení prsou

Text: Prima Žena

25. října 2017 | 15:00

Prsa jsou symbolem ženskosti a přitažlivosti . Máte-li pocit, že vaše prsa nejsou dle vašich představ, ať už z jakýchkoliv důvodů, netrapte se a navštivte odborníka, který Vám poradí a pomůže.



Augmentace prsou patří k nejžádanějším kosmetickým operacím na celém světě. Principem je zvětšení prsů malých, nesymetrických nebo doplnění ochablých prsů pomocí implantátů. Mnoho žen zvažuje augmentaci prsou kvůli zlepšení jejich velikosti nebo tvaru, nebo z důvodů, že jsou přesvědčeny, že jejich ňadra jsou příliš malá, tvarově nesouměrná, povolená nebo nepřitažlivá. Některé ženy mají prsa, která se plně nevyvinula, jsou velikostně asymetrická, nebo se podstatně velikostně či tvarově změnila po těhotenství, po změně tělesné váhy nebo vlivem stárnutí.





Rozhodnutí podstoupit augmentaci prsou by mělo být zásadně rozhodnutím osobním a mělo by být přínosem pro vás a potěšit především vás než někoho jiného.



Použité implantáty se liší , podle velikosti, obsahu, povrchu a tvaru. Nejčastěni jsou používány silikonové implantáty s texturovaným povrchem. Velikost a tvar implantátu by měli být probrány při osobní konzltaci s plastickým chirurgem.





Implantát se umísťuje pod prsní žlázu nad prsní sval nebo pod prsní sval, druhé umístění je častější. Jizvy jsou pak v podprsní rýze, kolem prsního dvorce nebo v podpaží. I tyto rozhodnutí by měly být předmětem konzultace s lékařem.