7 kroků ke správnému mytí vlasů

Text: Prima Žena

20. února 2018 | 09:00

Umývání vlasů je rutinou, které se nikdo z nás nevyhne. Věděli jste, že existuje způsob, jak je správně mýt a poskytnout jim tak maximální péči? Zkombinujte přírodní kosmetiku z eshopu www.alpik.cz s následujícími kroky a buďte o kus blíž ke krásným vlasům!



Krok 1: Vlasy důkladně pročešte.



Krok 2: Začněte s oplachováním.



Krok 3: Děkuji, šampon ne, raději kondicionér!

Ještě dříve, než vůbec začnete s procesem mytí vlasů, vezměte kartáč a vlasy pročešte. Nejen že tím redukujete množství vlasů, které by se mohly usadit v odpadu, ale usměrňujete tak i krevní oběh ve vlasové pokožce. Vhodné kartáče s přírodními štětinami nebo ostny najdete v eshopu alpik.cz v sekci hřebeny a kartáče Před použitím šamponu je třeba vlasy důkladně umýt, aby se voda dostala na každé místo pokožky hlavy. Umývejte je pouze teplou vodou, a to hned z několika důvodů. Teplá voda napomáhá otevření kulikulů (vrchní část vlasu), dále dochází ke ztrátě veškerých nečistot a vlasová pokožka může lépe absorbovat olejovou složku z kondicionéru.Doporučení: pokud máte možnost, je vhodné vlasy mýt filtrovanou vodou, díky čemuž budou čistější a jemnější.Ano, slyšíte dobře. Pokud máte vlasy dlouhé alespoň pod ramena, naneste malé množství kondicionéru do dlaní a jemně jej vmasírujte pouze do konečků. Na trhu naleznete velké množství těchto přípravků, použijte ale kondicionéry chránící vlasy před jejich roztřepením. Díky tomu budou lesklejší, hladší a dostatečně chráněné