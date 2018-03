Capsule V

11. března 2018 | 09:00

Kadeřníci z HCF opět v Paříži představili svou inspirativní kolekci pro jaro a léto. Tentokrát nese název Capsule V. Jedná se o kolekci účesů a barev, která se vrací do 60tých let. Právě tady ti nejlepší světoví kadeřníci z HCF totiž čerpali inspirace.



Nové trendy v Česku představili místní kadeřníci, kteří se mohou pyšnit členstvím v této mezinárodní organizaci. HCF po celém světě sdružuje ty nejlepší ve svém oboru. „V Paříži vždy načerpáme ty nejnovější trendy a v našich salonech je pak představujeme našim klientům. Myslím, že pro všechny z nás z různých koutů republiky je to zážitek. Dostáváme se k informacím jako první a můžeme je ihned zařadit do svého portfolia,“ říká prezidentka českého HCF Irena Vavrušková. Podle ní je vidět i v kadeřnické profesi, že dochází ke zjednodušování a vracení se k technikám z minulého století. „I u nás to funguje jako ve spoustě jiných oborů. I u nás se vrací retro, ale samozřejmě v moderním a populárním pojetí. Je to jen inspirace, kterou si každý z kadeřníků může přizpůsobit svému stylu a svému salonu,“ vysvětluje Irena Vavrušková.



Inspirací pro kolekci Capsule V byly tyto trendy - Vintage, Version, Versatile, Valeur, Vision, Vecteur, které přímo vychází z období 60tých let. Kadeřníci z HCF tentokrát ukázali inspiraci pro tři dámské střihy, jeden dámský účes a také jeden pánský styl. „Kolegové z mezinárodního HCF jsou pro nás všechny ohromnou inspirací. My se snažíme co nejvíce přenést tyto inspirace a trendy sem k nám do Česka. To vlastně znamená, že upravujeme střihy přímo na míru našim klientkám a různým tipům jejich vlasů,“ upřesňuje Misha Čadková – kreativní ředitelka HCF ČR. A dodává, že jedním z největších hitů jara a léta bude opět vlnité mikádo s délkou zhruba na ramena. „Mikádo je populární už několik sezon a jen se lehce mění jeho délky, přidává se ofina a také různé probarvení vlasů. Například letos by podle HCF měla být populární barva Parisian Nude – což se dá přeložit jako přirozená hnědá barva, kterou často vídáme právě na Pařížankách,“ říká Misha Čadková. Dalším z trendů bude také variabilní krátký chic dámský účes, u dlouhých vlasů bude populární výrazné sestříhání vlasů kolem obličeje a ve společenských účesech bude dominantní objem na temeni hlavy. Letošní jaro a léto v pánských trendech bude opět patřit střihu „undercut“ – tedy kratší strany a delšímu vršku. A podle HCF ideálně ve vlnité podobě.