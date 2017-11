Chcete barvené a přesto zdravé vlasy?

Text: Prima Žena

6. listopadu 2017 | 15:00

Rádi často měníte barvu svých vlasů, ale pomalu a jistě se to na nich začíná podepisovat? Máme pro vás řešení!

Je jím kadeřnický salon Colour by Nikola, který najdete v Dušní ulici v centru Prahy. Majitelkou je talentovaná Nikola Pavlíčková, která se vlasům věnuje již od dětství. Myšlenka na vlastní salon se jí v hlavě zrodila před 15 lety v Americe v Chicagu, kde žila. Po návratu si proto otevřela svůj první salon na Vinohradech, odkud se později přestěhovala na aktuální adresu kousek od Pařížské ulice.Ve svém salonu Colour by Nikola se majitelka zaměřuje především na regeneraci a uzdravení vlasů, s čímž jí pomáhá profesionální vlasová kosmetika J Beverly Hills. Ta je bohatá na přírodní bylinné složky a keratin. Značka kromě šetrných barev, které jsou určené pro světlé vlasy, obsahuje také ucelenou řadu péče o vlasy.Kromě kadeřnického salonu Colour by Nikola jsou barvy a profesionální vlasová kosmetika J Beverly Hills nyní nově dostupné také na e-shopu www.barevne-vlasy.cz