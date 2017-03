I vlasy chtějí svou dávku vitamínů a výživy!

Text: Prima Žena

31. března 2017 | 09:00

Jaro je konečně tu! První sluníčkové dny každého naladí do optimistické nálady a plné chuti do života. Hlavně už pryč s kabáty a čepicemi. S odložením tohoto oblečení se najednou objeví, co na nás zima napáchala a bylo krásně skryto.

Pár kilo navíc a ty vlasy! Po několikaměsíčním mrazivém počasí jsou vlasy zničené, vysušené, bez lesku. Stále se „krepatí“ a ne a ne držet tvar. A nyní, co s tím?Nadbytečná kila nebo jarní únava se vyřeší detoxikační kúrou. Ale co vlasy? I ty potřebují svou jarní očistnou kúru. Zábaly a různé vlasové masky jsou dobrým pomocníkem, ale v tomto jarním období nestačí. Vlasům je potřeba dopřát také kvalitní vnitřní výživu.Vždyť vlasy jsou korunou krásy.Neprohloupíte, když sáhnete po preparátu CLINICAL HAIR CARE. Základním kamenem tohoto preparátu je KERATIN RENEWAL SYSTEM™.Je to opravdu výživný koktail obsahující komplex širokého spektra aminokyselin, vitamínů a minerálů. Takové smoothi pro vlasy. Co je však nejdůležitější. Všechny živiny, jsou díky Pycnograph-IN aktivátoru, jež podporuje mikrocirkulaci, přenášeny do vlasového váčku.A to je ten trik. Výživový koktail se dostane přesně tam, kde je ho potřeba. Jedna tobolka denně zaručí, že vlasy budou opět zdravé a krásné. A krásné vlasy, to je touha každé ženy.Více informací naleznete na: www.clinical.cz