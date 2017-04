J BEVERLY HILLS

4. dubna 2017 | 11:00

Luxusní profesionální vlasová kosmetika pro kadeřníky z Beverly Hills.



Značku založil před 40ti lety v Kalifornii kadeřník hvězd Juan Juan a první Salon, který nese jeho jméno – Juan Juan, otevřel nedaleko slavné ulice Rodeo Drive v Beverly Hills. Postupně vytvořil značku, která oslovila a zaujala i takové celebrity jako: Julia Roberts, Sandra Bullock, Jeniffer Lopez, Robert De Niro, Brad Pitt, Quenn Latifah, John Travolta a další.



Dneska je “J Beverly Hills” světovou jedničkou v oblasti profesionálních salonů nejenom v Americe, ale více než 40ti zemích světa (Holandsko, Německo, Švýcarsko, Bahrajn, Švédsko, Singapur a další) v neposlední řadě také Česká republika a nově Slovensko.



Produktové řady at' už pro profesionální kadeřníky, nebo širokou veřejnost jsou spojením, luxusu, špičkové kvality, kreativity a elegance.



J Beverly Hills vlastní kompletní vyváženou vlasovou péči jak pro dámy ( šampony pro jednotlivé typy vlasů, kondicionéry, výživné masky i keratinová séra, tak i závěrečný styling několika druhů laků, tužidel, lesků na vlasy, kokosového olejíčku a absotlutně nejprodávanější produkt : 5 in 1 – stylingová emulze na vlasy), tak i pro pány ( 2 druhy šamponů, kondicioner, tvarovací i tužící pasty a gely).



Všechny produkty jsou namíchány ve skvělé kombinaci bylin, olejů, esenciálních vůní ale i “dobré” chemie a tak vytváří jedinečnou možnost vybrat odpovídající péči pro konkrétní vlas. Proto jsou kadeřníci pravidelně proškolováni nejen v Čechách ale i v zahraničí. Velmi lákavé a atraktivní je každoroční celosvětové setkání a školení kadeřníků v Los Angeles. Ještě zajímavější je lokalita a to LOEWS hotel přímo na “Chodníku slávy”, který je posetý hvězdama herců, zpěváků.. prostě VIP jak má být.



