Konec vypadávání, lámání a třepení vlasů

Text: Prima Žena

27. dubna 2017 | 12:00

Vlasy citlivě reagují na přísné diety, na častý stres, vyčerpání, na stravu s nedostatkem vitamínů a minerálů, na hormonální změny. Pokud za den vypadne padesát až sto vlasů, je to v pořádku. Vyšší počet by vás měl varovat a je nutné vypadávání vlasů řešit. Vlasová kosmetika pomůže krátkodobě, ale dlouhodobě problém neřeší.



Vnitřní výživa vlasů řeší problém od základu!

Stejně jako vaše tělo, i vlasy potřebují komplexní výživu. Jejich kvalita pak půjde strmě nahoru.

Bujná kštice je nyní snadno na dosah. Už není pouhou pohádkou!

Pokud jsou vaše vlasy bez lesku, objemu, suché, bez života, tak prvně sáhnete po vlasové kosmetice, která představuje okamžitou pomoc pro vlasy. Toto řešení problému je krátkodobé. A ptáte se proč? Vlasová kosmetika totiž nedokáže přivést výživné látky do vlasového váčku. Je tedy nutné zajistit optimální množství potřebných výživných látek jinou cestou. Nabízí se začít s pravidelnou a pestrou stravou. Teorii o zdravém stravování známe všichni, ale ta praxe! Málokdo ji v této uspěchané době pečlivě dodržuje. Nejen naše tělo, ale i vlasy trpí.Nejdůležitějším základním kamenem vlasu je bílkovina keratin. K jeho tvorbě je potřeba aminokyselina L-cystein.Také nezapomeňme na methionin, biotin a křemík.Že to vypadá komplikovaně? Ale není.U vlasů platí jednoduché pravidlo: Čím je vnitřní výživa vlasů kvalitnější, tím zdravější a krásnější budou vlasy.O komplexně vyváženou vnitřní výživu vlasů se postará doplněk stravy CLINICAL HAIR CARE. Základním kamenem tohoto preparátu je KERATIN RENEWAL SYSTEM™.Je to opravdu výživný koktail obsahující komplex širokého spektra vitamínů a minerálů a současně složky nutné pro tvorbu keratinu. Takové smoothi pro vlasy. Co je však nejdůležitější. Všechny živiny, jsou speciálním aktivátorem (nosičem) přenášeny do vlasového váčku. A to je ten trik. Výživový koktail se dostane přesně tam, kde je ho potřeba.Jedna tobolka denně a vaše vlasy budou opět husté, lesklé a bohaté.Nyní bez poštovného na: www.clinical.cz