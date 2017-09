Oživte své vlasy - Smokey Ombré

Text: Prima Žena

5. září 2017 | 15:00

Redken představuje SMOKEY OMBRÉ – nový styl barvení vlasů inspirovaný make-upem, který míchá chladné, popelavé a kovové tóny. Inspirujte se třemi looky, které pro vás Redken ve spolupráci s opravdovými profesionály připravil. Nečekejte a doporučte svým klientkám tento výjimečný a zároveň trendy vlasový styl!

Redken spojil dva ikonické looky – kouřové oční stíny a barvení vlasů ve stylu ombré – a vytvořil zcela novou technologii barvení vlasů: SMOKEY OMBRÉ. V hlavní roli jsou barvené vlasy od proslulého globálního kreativního ředitele v oblasti barvy Joshe Wooda a make-up od světově známého make-up artisty Aarona de Mey.



„Kouřové stíny jsou nadčasové,“ říká Aaron de Mey. „To je také důvod, proč jsou stále tolik v módě. Mohou být zcela decentní a jemné nebo naopak velmi odvážné. Je to styl, který vypadá skvěle na každé ženě.“



„Smokey Ombré je způsob, jakým můžeme přemýšlet o barvě vlasů jako o make-upu,“ říká Woods. „…jako o konturách nebo stínech. Je to způsob, jak dosáhnout dokonalého účesu díky novému trendy odstínu vlasů.“



Nový styl SMOKEY OMBRÉ představila Ashley Moore, tvář Redken. Celkem vznikly tři looky, které ukazují, jak může být tento nový trend všestranný. Můžete vyzkoušet lehký a přirozený look, elegantní doutnající barvu nebo výrazný melír. Odstín vlasů je sexy, kouřový a rozptýlený…přesně tak, jako oblíbené kouřové oční stíny.



