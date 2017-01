Péče o vlasy v zimě má svá pravidla

Text: PrimaŽena

23. ledna 2017 | 12:00

Řada z nás s vlasy během zimy doslova válčí, protože splihlé a rychle se mastící vlasy z čepic nepatří zrovna k okrasám. Jak na to, abychom si také v zimě udrželi vlasy zdravé a v kondici jsme se zeptali odbornice – tricholožky a majitelky vlasového centra a kliniky zdraví CLINICAL Hair&Health Lenky Kašpaříkové.

Na úvod je vhodné vysvětlit, kdo je tricholog?

Proč je zima tak náročná pro naše vlasy?

Jak souvisí psychický stav s kondicí vlasů?

Co vše je pro nastavení efektní vlasové péče nutné zohlednit?

Jaké jsou největší hříchy, se kterými návyky se nejčastěji v trichologické poradně setkáváte?

Máte nějaký tip, jak udržet vlasy zdravé a krásné?

Tricholog se věnuje péči, hygieně a léčbě vlasů, včetně vlasových cibulek a vlasové pokožky. Přirovnala bych to k zubaři a dentální hygieně. Návštěvu trichologa bych doporučila absolvovat preventivně všem, kdo chtějí vlasům dopřát vhodnou výživu. Mezi klienty trichologické péče patří lidé všech věkových skupin, kteří řeší například nadměrné vypadávání vlasů, lupy, mastné vlasy a další nebo jen chtějí dopřát vlasům kvalitní péči a výživu. Do poradny však mohou zavítat i ti, kteří si nejsou jisti s výběrem vlasových preparátů pro jejich druh vlasů.Odpovědí je extrém. Během dne několikrát prostřídáme mrazivé venkovní počasí s přetopenými místnostmi. Suchý teplý vzduch vlasy vysušuje, ty ztrácejí svůj lesk a sílu, častěji se lámou a třepí. Pokrývka hlavy sice zabrání úniku tepla, ale hlava se zapaří, což může vést ke zvýšené tvorbě kvasinek a infekce pokožky, na které se poté tvoří lupy či dochází ke zvýšenému maštění pokožky. To je podporované ještě složením jídelníčku, neboť je prokázané, že v zimním období přijímáme více tuků a cukrů na úkor ovoce a zeleniny, obilovin a luštěnin.Sychravé a chladné počasí bez slunečního svitu negativně působí na psychiku řady lidí. Depresivní stavy se odráží na funkci imunitního systému a může dojít až k hormonálním výkyvům, a tím opět ke zhoršení kvality vlasů, tentokrát vlivem vnitřního rozpoložení organismu. Zdraví vlasů ovlivní několik faktorů, které jsou navzájem podmíněné. Klienty je nutné upozornit, že pouze kvalitní vlasová kosmetika není záruka krásných vlasů.Trichologické vyšetření začíná pohovorem. Lidé občas bývají zaskočeni, když se jich ptám nejen na aktuální potíže s vlasy či péči o ně, ale také na stravovací návyky, pitný režim, zažívání či onemocnění v rodině. Pokud má například klient nedostatečný pitný režim neslazené vody, nemůže se krevní a lymfatický oběh plně nastartovat a rozvést nutriční látky do všech částí těla, včetně vlasové pokožky. Z praxe vím, že mnoho lidí trpí na zácpy či průjmy, kdy nedochází ke správnému vstřebávání vitaminů z jídla či potravinových doplňků, které vlasy potřebují. Všechny tyto věci zásadně ovlivňují výslednou kvalitu a stav vlasů a mě naopak umožňují řešit vlasové problémy skutečně komplexně. Po vstupním pohovoru za pomoci mikroskopické kamery vyšetříme vlasovou pokožku a kořínky vlasů. Z detailních záběrů jsme schopni určit příčiny konkrétních obtíží a doporučit vhodnou léčbu. Na závěr klient obdrží přesné instrukce, jak s léčebnou kúrou nakládat, abychom dosáhli maximálního efektu.Jedním z největších zimních prohřešků je, když lidé chodí na mráz s mokrými nebo vlhkými vlasy, třeba po plavání. Během chvilky totiž dochází k narušení vlasové struktury a péče o takový vlas je pak mnohem náročnější.K základním vlasovým preparátům – hydratačnímu šamponua vlasovému oleji – bych doporučovala zařadit častěji také vlasové zábaly a masky. Velmi důležité je i pečovat o vlasovou pokožku, kterou ženy často podceňují. Pokud je totiž pokožka hlavy zdravá, zaručuje to svěžest účesu. Z toho důvodu je vhodné přidat i speciální peeling na vlasovou pokožku. Ten odstraní nečistoty, lojovitost pokožky, mastnotu, a navíc pokožku skvěle hydratuje.