Proč je prodlužování vlasů tak oblíbené?

14. července 2017 | 12:00

Ženy touží po plných krásných vlasech a současné požadavky na vzhled z toho již udělaly nutnost. Většina celebrit má vlasy přirozeně zahuštěné, protože je to zkrátka pohodlné. Účes, který má objem, drží sám o osobě tvar a je jednoduchý na údržbu.

Hlavní výhodou prodloužených vlasů musí být snadnější úprava než předtím. Vlasy Vám dodají objem a pevnost střihu, případně prokreslí a zdůrazní vlastní vlnu. Umyjete, necháte volně uschnout či vysušíte fénem a vlasy jsou perfektní bez dalších zásahů. Nemusíte je lakovat, jsou krásné a husté a především jemné na dotek, což je příjemné i pro partnera. Vaše vlastní vlasy si tím odpočinou a vy ušetříte spoustu času.



Jak jste se k prodlužování vlasů dostala?

Před 17ti lety jsem si oholila hlavu na podporu žen, které přišly o vlasy z důvodu nemoci. Chtěla jsem ukázat, že člověka milujeme s vlasy i bez vlasů, že krása je jinde. Ale brzy jsem poznala, že vlasy mi velmi chybí. V té době bylo prodlužování vlasů v Čechách v plenkách, , tak jsem začala vlasy dovážet. Ze svých zahraničních stáží jsem přivezla nové metody, zaškolila mnoho salonů a vynalezla nové metody, které mají stejný základ jako tradiční, jen jsou spoje menší, šetrnější k vlasů a hypoalergenní, což je téma, které řeším na sobě. Nyní vývoj postoupil a prodlužování vlasů se dostalo na špičkovou úroveň a je ohromný výběr vlasů. Nyní už prodloužení je možné provést bezpečně, pokud se to celé dobře vymyslí a perfektně provede.



Jsem vděčná, že se mému salonu stále daří a má skvělý stálý personál, tak jsem zatoužila něco z mého „štěstí“ rozdat i dál. S Olgou Lounovou jsme založily Nadační fond GRÁCIE a pomocí darovaných vlasů vyrábíme paruky ženám, které to nemají jako volbu a jsou za tuto možnost velmi vděčné.



Jak si vybrat správné vlasy?

Ideální je najít vlasy velmi podobné vlasům vlastním, ale o pár tříd krásnější, aby Vám dodaly přidanou hodnotu svojí krásy, jemnosti, lesku, pevnosti vln, zkrátka všeho, co vypadá krásně.. Když pomineme požadovanou barvu a délku, tak se výběru vlasů zaměřte na energii vlasů, musí se vám

