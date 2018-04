Simply fashion by Honza Kořínek

Text: Prima Žena

6. dubna 2018 | 15:00

Jednoduše módní je trendová kolekce z dílny kadeřníka Honzy Kořínka. Ten ji vytvořil na herečce Marii Doležalové, která je už druhým rokem tváří jeho kadeřnického studia. Kolekce simply FASHION vychází z jednoho jediného pojítka a tím je střih do mikáda – tato trendová kolekce ukazuje jeho variabilitu, různé podoby a dokazuje, že i letos bude mikádo, kadeřnicky bob, velmi populární.

Honza Kořínek o kolekci simply FASHION dlouho přemýšlel a hledal to správné pojetí. „Byla to pro mne velké výzva, ale vlastně jsem moc rád, že se mi podařilo dokázat, že i z jednoho jediného střihu je možné vytvořit nespočet vlasových kreací,“ vysvětluje oblíbený kadeřník a dodává, že právě precizní střih je základ celého kadeřnického umění. „U kvalitního stříhání to začíná, barva už jen podtrhuje a zvýrazňuje. Dobře ostříhané vlasy dovolují variabilitu a také to, že se vlasy dají upravovat na mnoho různých a někdy až protichůdných účesů,“ říká Honza Kořínek. I přesto, že kolekce na první pohled působí velmi přirozeným dojmem, jedná se o propracované a dotažené vlasové stylingy. „To, co na první pohled vypadá nejvíc easy, tak ve skutečnosti vůbec není,“ usmívá se majitel vlasového studia.



Simply FASHION přináší například ukázku hladkého propracovaného mikáda, rozevlátých vlasů, „zlámaných“ vln. „Baví mě, jak moc můžu člověka díky vlasům změnit. Podařilo se nám Marii opět ukázat ve zcela jiném světle než doposud. Působí více dospěle, sofistikovaně, žensky. A myslím, že jí změna prospěla. Vím, že po něčem novém toužila, a tak jsme společně našli cestu,“ vysvětluje změnu střihu i barvy u oblíbené herečky Honza Kořínek. Sama Marie je s novým účesem spokojená. „Chuť změnit účes přišla tak nějak s tou třicítkou. Vždycky jsem se hodně bála nějak zásadně si změnit vlasy, ale najednou se to ve mě zlomilo. Navíc vím, že Honza Kořínek mi s jakýmkoli účesem vykouzlí něco speciálního. Každá změna, i vlasů nebo image- vždycky vychází zevnitř. Já jsem si řekla, že kašlu na to, že by mě mikádo mohlo připravit o pracovní nabídky, nebo že mi vždycky všichni muži říkali, že dlouhé vlasy jsou stokrát lepší. Prostě jsem potřebovala zkusit, co se stane, když to ustřihnu,“ říká Marie Doležalová.