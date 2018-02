Váš den – Vaše vlasy

27. února 2018 | 09:00

Dejme tomu, že se na chvíli vžijeme do okamžiku, kdy večer před velkým dnem D pomalu uleháte ke spánku. Nezáleží na tom, jestli máte svoji svatbu za sebou, chystáte ji, nebo o ní sníte. Hlavou se Vám honí mnoho myšlenek. Chcete být prostě dokonalá. Věřte tomu, že budete. Především se nesnažte být jako někdo jiný. Pečujte o sebe dnes, zítra, neustále. Ale vždy to dělejte tím svým vlastním, originálním a často zcela společensky nepřijatelným způsobem.

My ženy toužíme neustále po kráse. Toužíme po něčem, co máme neustále v sobě, co nikam neuteklo. Občas ale zapomeneme na to, že je v nás a hledáme ji neustále jinde. Stává se to, když máme hodně stresu, práce a zapomínáme si udělat čas sama na sebe. Chápeme, že je pokrytecké chtít po dnešní ženě nebo slečně, aby se v tomto uspěchaném světě snažila myslet na sebe, a to především na svou korunu krásy – vlasy. Je to ale přesto potřeba.



Abychom byly realističtí, nemůžeme čekat, že budeme vypadat jako princezna, když se celý život ani jednou nenamažete obličej výživným krémem. Také vlasy nebudou hedvábně jemné, když za celý život nepoužijeme jiný šampón než ten z drogerie.



Prozradím Vám malé tajemství – profesionální vlasová kosmetika je svými účinky opravdu o úroveň výše. Je důležité najít značku, která bude vyhovovat právě vám, ale stojí to za to. Představte si, kolik peněz necháte u kadeřnice před tím, než udělá ten správný svatební účes, připočtěte k tomu, jak můžou být vlasy poničené případným domácím barvením (to je asi nejhorší). Používání kvalitních přípravků vám zajistí zdravé, krásné a kvalitní vlasy. Pokud začnete už dnes, nebudete muset na poslední chvíle shánět masky na vlasy, které dokáží zázraky přes noc.



Berte péči o svoje vlasy jako privilegium. Jako výsadu ženství. Mytí hlavy je proces, kterým tráví většina z nás klidně i půl hodiny. Proč to nebrat jako čas strávený péčí o sebe. Neodbýt to jen tak, aby se neřeklo, ale užít si každou minutu. Vnímejte, jak voní nová maska, kterou jste si koupila, abyste si udělala radost. Věřte, že používání kvalitní kosmetiky si všimne i okolí. Nejen, že vůně z vlasů se uvolňuje postupně a dlouhodobě, ale lepší kvalita bude viditelná na první pohled.



