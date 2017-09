Vlasy po létě

Text: Prima Žena

20. září 2017 | 12:00

Léto je doba, kterou má většina z nás spojenou s odpočinkem, sportem a vodními radovánkami. V létě také klademe velký důraz na ochranu pokožky před UV zářením, ale na ochranu vlasů mnohdy zapomínáme. Dopřejte jim proto nejen po létě odpovídající péči a Vaše vlasy Vám budou vděčné. Pokud je navíc ošetříte přírodní kosmetikou Precious Nature od italské značky Alfaparf Milano, získají neuvěřitelný lesk, výživu a hedvábný vzhled.

Přípravky Precious Nature jsou rozděleny do pěti řad se speciálním složením pro určitý typ vlasů. Na své si přijdou ženy se suchými a krepatými vlasy bez života, ženy, které své vlasy trápí častým fénováním nebo žehlením, ale i majitelky kudrnatých, rovných či barvených vlasů. V každé řadě nalezneme šampon, masku a speciální přípravek jako např. pečující olejíček. Olej pro dlouhé a rovné vlasy účinně působí proti krepatění a zacuchávání, dodává hebkost a zajišťuje snadnou rozčesatelnost vlasů.



Majitelky kudrnatých a vlnitých vlasů zase ocení olej s výtažky z hroznů a levandulí. Vlasy budou hydratované, vyživené a zářivé. Kombinace všech tří produktů navíc zajistí výraznější tvar kudrnatých vlasů. A to již do tří dnů! Olejíčky se mohou použít i na dětské vlásky a díky svému složení jsou vhodné i pro alergiky nebo jedince s problematickou pokožkou hlavy.Výborně se s péčí doplňuje i zbrusu nová řada barev Precious Nature No Ammonia, která je bez obsahu amoniaku, PPD a resorcinolu. Nabízí 49 odstínů, zesvětluje až o 3 výšky tónu a pyšní se 100% krytím šedivých vlasů. Tvůrci se při výrobě inspirovali péči Precious Nature a do barev zahrnuli přírodní ingredience jako ořechy, karamel, med, třešně nebo rýžové mléko. Tyto složky navíc chrání vlas během barvení. Výsledkem jsou hydratované a vyživené vlasy plné lesku a syté barvy.Řada Precious Nature představuje ideální péči po létě i během celého roku. Nechte se i po dovolené přenést do slunné Itálie a rozmazlujte Vaše smysly vůní levandule, lesních plodů, šťavnatého jablka nebo pomeranče. Přírodní řada Precious Nature neobsahuje sulfáty, parabeny, parafíny, silikony, minerální oleje, syntetická barviva a alergeny.