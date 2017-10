Proč vyzkoušet čínskou medicínu?

31. října 2017 | 15:00

Čínskou medicínu začíná používat jako alternativní přístup k řešení svých zdravotních problémů čím dál více lidí i v Čechách. Jaký je hlavní rozdíl mezi tradiční čínskou a západní medicínou?



Čínská medicína není jen o zdraví člověka. Je úzce propojená s čínskou filozofií a vychází z jejich teoretických principů. Vidí člověka jako součást prostředí, ve kterém žije, a které ho ovlivňuje. Vidí ho jako systém, kde vše souvisí se vším. Hovoří a principech Yin a Yang, které sice jeden bez druhého nemohou být, ale kde se jeden neustále snaží převážit nad druhým.



V přirozeném prostředí dochází k plynulému střídání Yin a Yangu. Střídání dne a noci, ročních období, ale třeba i menstruační cyklus ženy... Příroda i člověk mají úžasnou vyrovnávací schopnost. Pokud ale člověk žije určitým způsobem extrémně či jednostranně, dochází k nadměrnému nárůstu jednoho z principů, a tím k omezení druhého. Pokud tato disharmonie překročí určitou mez, říkáme jí nemoc.



Je tedy důležité, aby člověk žil s přírodními cykly. Ono to zní jako fráze, ale kdo z nás to opravdu dělá? A přitom to je pro jeho zdraví opravdu důležité.



Jaké problémy lze řešit čínskou medicínou?

Čínská medicína zde existuje, prakticky v nezměněné podobě, po tisíce let. Je tedy schopná řešit opravdu nejrůznější zdravotní problémy. U akutních a urgentních stavů je západní medicína díky svým diagnostickým metodám rychlejší a přesnější. Zato u stavů, které jsou dlouhodobé, chronické, bych doporučil určitě zkusit čínskou medicínu. Nejčastěji ke mně chodí lidé s bolestmi pohybového aparátu, trávicími problémy, bolestmi hlavy, kožními problémy, s gynekologickými a urologickými problémy atd. Velkou část mých pacientů tvoří lidé s různými psychosomatickými či psychickými problémy. Ta škála je opravdu široká .

