10 tipů, jak nepodcenit letní pitný režim

Text: Prima Žena

8. srpna 2017 | 12:00

Přelom července a srpna byl v Česku nejteplejším obdobím roku. Teploty ve městech a dokonce i ve vyšších polohách šplhaly nad třicítku, místy dokonce přesahovaly i astronomických 37 stupňů Celsia!

Hned tři desítky meteorologických stanic po celém Česku zaznamenaly v prvním srpnovém týdnu teplotní rekordy, to vše navíc ve chvíli, kdy řada lidí aktivně tráví svou dovolenou nebo právě sedí v autě v kolonách směrem na jih. Ani oni, ani ti, kteří zůstávají doma či v kancelářích, by rozhodně neměli podcenit pitný režim. Jak se ale z vedra nezbláznit a zůstat celý den - alespoň vnitřně - svěží?



1. Mějte vodu nebo jiný nápoj, vždy u sebe. Zní to sice primitivně, ale jde o naprostý základ pro náš pitný režim. Člověk je totiž od přírody tvor líný a zvednout se a dojít si pro pití, byť jen pár kroků, mu často působí nečekané potíže. Hned jak dopijete, připravte si pití nové. Když budete mít tekutiny při ruce, doplňovat je budete vlastně automaticky.



2. Osvěžení ano, ale pozor na teplotu. Studená limonáda, pokud možno ještě s ledem? V horkých dnech bychom to neměli přehánět. „Pokud tělo přijme skutečně ledový nápoj, vede to naopak k tomu, že se organismus snaží tento teplotní šok vyrovnat a vynakládá velké množství energie a tepla,” říká MUDr. Karel Němec z Nemocnice Na Bulovce.



3. Sáhněte po nealko pivech nebo ovocných pivních mixech. Pokud se třeba během výletu nemůžete dočkat nejbližšího stánku s občerstvením, zkuste si do batohu přibalit některý z pivních mixů. Mají menší nebo dokonce žádný obsah alkoholu a nehrozí tak, že se vám na ostrém slunci začne poněkud rozostřovat zrak. Nealko verzí se nemusí bát ani cyklisté či řidiči, navíc mají řadu originálních příchutí, třeba Bezový květ a Lemongrass nebo Nealko Citron od značky Cool.



4. Ovocné freshe? Nenechte se zmást! Čerstvě vymačkaná šťáva z ovoce je sice taky Cool, obsahuje ale velké množství cukru. Podobně je na tom třeba i mléko, pokud tak nechceme napomáhat odvodňování našeho těla, je lepší zvolit neochucené nápoje.



