Text: Prima Žena

8. března 2018 | 15:00

Zrak je bez jakýchkoliv pochybností nejdůležitějším lidským smyslem – až 80 % informací o okolním světě získáváme právě jeho prostřednictvím. A teď se přiznejte – byla jste někdy na kontrole zraku? Pokud ano, jak je to dlouho? Péči o oči totiž vůbec není radno podceňovat.



Bez odborníka hrozí problémy



Desítky zastávek po celé ČR

Ačkoliv dioptrické brýle nosí na 6 milionů Čechů, řada lidí péči o zrak opomíjí. Preventivní vyšetření přitom nezabere příliš času a může upozornit na závažné problémy. Alarmující je i to, že lidé třeba i cítí, že se jejich zrak zhoršuje, ale místo vyhledání odborníka se snaží problém vyřešit sami. „Setkáváme se s tím, že lidé si pořizují brýle například na čtení v lékárnách nebo supermarketech, aniž by navštívili odborníka. Jen ten však dokáže přesně určit, jakou dioptrickou korekci daný člověk potřebuje, a doporučit mu brýle opravdu na míru. V opačném případě hrozí vážné poškození zraku, které je bohužel nevratné,” vysvětluje Tereza Slavíková ze společnosti FOKUS optik.Pokud lidé netuší, že by dioptrickou korekci potřebovali, může to vést například k bolestem hlavy a přetěžování očí. Problém se ještě zvětšuje v momentě, kdy takový člověk usedá za volant – podle statistik bylo alarmujících 40 % řidičů na prohlídce zraku před více než pěti lety, 8 % všech řidičů, tedy přibližně půl milionu lidí, by kvůli své oční vadě vůbec nemělo usednout za volant a představuje tak vážné nebezpečí pro sebe, své blízké i své okolí.Ve FOKUS optik se proto rozhodli situaci změnit a připravili pro všechny, kterým není jejich zrak lhostejný, výjimečnou roadshow 5 minut pro vaše oči. „S naším mobilním pracovištěm navštívíme desítky míst po celé republice, kde si lidé budou moci nechat zkontrolovat zrak. Vyšetření pomocí profesionálního autorefraktometru je zcela zdarma a bezbolestné. Díky jedné krátké návštěvě získáte komplexní informaci o tom, zda vaše oči nepotřebují pomoct a naši odborníci vám ochotně poradí, jak případné problémy řešit,“ uzavírá Tereza Slavíková z FOKUS optik.Více informací a harmonogram zastávek roadshow naleznete na www.pecujemeozrak.cz