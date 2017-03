7 návyků lidí, kteří milují pohyb

19. března 2017 | 09:00

Co spojuje lidi, kteří milují cvičení? Pozitivní návyky, díky nimž jsou neustále v pohybu a motivovaní dosahovat stále nových a nových cílů. Tady je sedm z nich coby inspirace, jak se takovým člověkem můžete stát i vy.



1. Pohyb je pro ně radost

Lidé milující cvičení nemají ve slovníku výrazy jako musím nebo měl/a bych. Neomezují pohyb na hodinu ve fitness centru, ale berou ho jako automatickou součást života a přesně tak o něm přemýšlejí. V domě, kde bydlí, raději vyjdou schody, místo aby použili výtah, protože to znamená kroky, pohyb a spálené kalorie. Nebo: na parkovišti u supermarketu nehledají místo hned u vchodu, ale zaparkují o něco dál a vzdálenost do obchodu rádi dojdou. Odborníci říkají, že takhle se můžeme naučit přemýšlet všichni. Jde o to začít malými triky, kterými obelstíte mozek: například v metru si zakázat eskalátory a chodit zásadně po schodech. Za pár týdnů se z toho stane zaběhaný rituál, o kterém nebudete vůbec přemýšlet.



2. Nedělají sport, který je nebaví

Trápit se šedesát minut na hodině jógy jenom proto, že to momentálně doporučují všechny celebrity a každá druhá kamarádka? „Lidé, kteří milují cvičení, neplýtvají energii na aktivity, které je nebaví,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a nezávislé iniciativy Česko se hýbe, která chce rozhýbat český národ. „Vezměte si, kolik lidí dnes začíná třeba běhat jenom z toho důvodu, že je to trendy nebo že tím spálí velké množství kalorií, ačkoliv běh nenávidí. První předpoklad, jak si zamilovat určité cvičení, je přitom ten, že vás bude bavit. Protože pokud vás netěší, bude váš mozek vymýšlet všechny možné výmluvy, jak se mu vyhnout – nejen dneska, ale také zítra, pozítří a tak dále.”



3. Pořizují si správné vybavení

Samozřejmě že cvičit se dá v čemkoliv, klidně ve starém sepraném tričku a converskách. Jenže když se v takovém tričku budete potit jako v sauně a po půlhodinovém poskakování vás z obutí budou bolet nohy, cvičení si vůbec neužijete a hned tak se k němu nevrátíte. Nehledě na to, že u některých sportů si špatným vybavením můžete docela vážně ublížit. Lidé, kteří si zamilovali pohyb, vědí, že

