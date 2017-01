7 pomůcek pro lepší trénink

Text: PrimaŽena

5. ledna 2017 | 15:00

S těmito pomůckami můžete efektivně cvičit v každém ročním období. Sestavili jsme seznam sedmi praktických věcí, které skvěle doplní vaše hodiny v posilovně nebo ve fitku. A ne, nebojte, nepošleme vás koupit si rotoped, ze kterého se stane další věšák na oblečení, ani činky, které klidně můžete nahradit PET lahvemi s vodou.

1. Funkční oblečení:

2. Správná obuv:

3. Podložka:

4. Overball:

5. Švihadlo:

6. Závěsné popruhy TRX:

7. Gumový pás:

Cvičit doma se dá v čemkoliv, klidně v tričku „Maturant 1999“ a v papučích. Jenže když vám po každém pohybu sjíždějí ramínka od podprsenky a po prvních pár minutách jste propocení jako v sauně, pravděpodobně rychle skončíte. Vít Hruška, odborník na outdoorové vybavení z e-shopu 4Camping.cz, říká, že správné oblečení vám dodá motivaci, zlepší váš výkon a ze cvičení budete mít celkově mnohem lepší pocit. „Sám cvičím pouze s vahou vlastního těla. Vždycky otevřu okno a převléknu se do funkčního oblečení. Domy nebo byty bývají bez klimatizace a v zimě víc vytopené než fitness centra. Člověk se rychle potí, a když vám pot stéká všude, je to minimálně nepříjemné,“ popisuje. Na funkční oblečení se můžete podívat na web www.4camping.cz„Obzvlášť pokud doma jezdíte na rotopedu nebo běháte, je velký rozdíl, zda jste obuti v „nějakých“ botách, anebo v botách k tomu určených,“ říká Kristýna Přibylová, zakladatelka dětských tělocvičen Monkey´s Gym. Řada lidí si pořídí jedny boty na všechny sporty. Pokud to však s nějakým sportem myslíte aspoň trochu vážně, je lepší pořídit si obuv specializovanou. Jednak vás ochrání před úrazem, nebudete si ničit nohy a s pořádnými botami na nohou se také budete na cvičení mnohem víc těšit.Nákupem téhle věci nikdy neprohloupíte. Můžete si ji nosit i s sebou do fitka, je to minimálně mnohem hygieničtější než používat podložky tam dostupné. Pokud jste někdy cvičili na tvrdé plovoucí podlaze, víte, že to není nic moc. „Podložka vám poskytne potřebné pohodlí. Kromě toho může tvořit i příjemný trvalý doplněk vašeho bytu. Já mám například krásnou podložku s květinami, která mi trvale leží v pokoji na zemi,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. Na jógu dokonce existují i speciální podložky s pruhy, které znázorňují správné umístění nohou a rukou a usnadňují tak cvičení začátečníkům.Overball je další pomůcka, která má velmi široký záběr. Gumový míč se dá využít pro posilování celého těla. Hodně populární je také u cvičení pilates, takže pokud s ním máte nějakou zkušenost, snadno můžete cviky zopakovat i v obýváku. „Když míč trochu podhustíte, dá se použít jako ta nejlepší podložka na sezení na kancelářskou židli. Stačí pár minut denně a budete mít záda rovná jako pravítko,“ dodává Jana Havrdová.Skvělá cvičební pomůcka zejména na aerobní trénink, která je navíc za pár korun a spolehlivě zabaví i vaše děti. Výborně se však dá použít i na účinné posílení hýždí, boků, stehen a lýtek nebo na strečink. Švihadel je na trhu řada druhů od obyčejných lankových po speciální modely s nastavitelnou délkou doplněné třeba i o počítadlo. A kdyby vás náhodou švihadlo na chvíli přestalo bavit, uklidíte ho jednoduše do krabice nebo do skříně, a nebude vás to mrzet tak jako u rotopedu, který vám denně připomíná nepříjemnou pravdu.Další skladná pomůcka se širokým využitím, kterou hojně využívají i fitness centra. TRX tvoří dva pásy, které se dají nastavit přesně podle typu vaší postavy a uchytit třeba doma na dveře, aniž byste je poškodili. Cvičíte s vahou vlastního těla a pásy se dají využít na kondiční i silový trénink. Posilujete s nimi všechny partie těla.Tuhle cvičební pomůcku si můžete zabalit s sebou i kamkoliv na cesty, neváží totiž skoro nic. Pásy bývají vyrobené z přírodního latexu. Liší se šířkou i barvami, které označují stupeň jejich tuhosti neboli obtížnosti. Pás je skvělá pomůcka na domácí posilování, ale výborně ho využijete i na strečink nebo na rehabilitační cvičení. Navíc cviky s pásy jsou jednoduché a lehce zapamatovatelné.