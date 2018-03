Ajurvédou k lepšímu životu

Text: Prima Žena

30. března 2018 | 09:00

Všichni toho chceme hodně stihnout. Také chceme dobře vypadat, dobře se cítit a být šťastní. Jenže jak toho v každodenním kolotoči povinností dosáhnout? Jak se naučit zpomalit, věnovat čas (i) sobě, dobře se stravovat, hýbat se?

Ideálním startem je více si všímat sám sebe. Pozorovat, co nás těší, co nám dělá dobře, kdy se jak cítíme. Zkuste ájurvédský program jemné očisty těla i duše s terapeutkou Terezou Lindauerovou. Pod jejím dozorem si budete krůček po krůčku osvojovat základní pravidla ájurvédy, naučíte se věnovat čas sobě a především být samy k sobě vlídné a milé. Dost často se totiž stává, že máme sebe až na posledním místě a jsme na sebe velmi přísné. Uvidíte, jak Vám bude po programu (jehož délku si samy určíte) krásně. Více na www.zdravivharmonii.cz My ženy jsme známé dietářky. Pár týdnů jsme na sebe velmi přísné a pak se (dočasně) radujeme z úbytku centimetrů. Jenže jestliže chceme mít více energie, a být se sebou skutečně spokojené, je potřeba udělat více. Ideálně změnit životní styl do takového, ve kterém je nám dobře a který je pro nás příjemný, dělá dobře našemu tělu i naší duši. Přesně takový program jemné očisty těla i duše vymyslela pro své klienty ájurvédská terapeutka Tereza Lindauerová a nyní ho můžete vyzkoušet i Vy. Stačí se objednat na první konzultaci, vybrat si, zda se programu chcete věnovat, měsíc, dva, či tři a následně se jen nechat vést po mailu.„Zjistila jsem, že jsou na sebe ženy přísné a dopřávají si málo času i péče. Máme obstát v zaměstnání, být skvělými matkami, báječnými partnerkami, fajn kamarádkami, starat se o domácnost, na vše dohlédnout a ještě dobře vypadat. No není toho na jednu ženu až moc? V mém programu učím ženy především věnovat čas sobě. Pozvolna, postupně si osvojovat ájurvédská pravidla péče o tělo, duši, i správného stravování,“ vysvětluje ájurvédská terapeutka Tereza Lindauerová a dodává: „Mým klientkám vyhovuje, že jsem jim k dispozici. Když mají nějaký problém, poradím jim, najdeme společně nějakou alternativu, která jim bude vyhovovat.“