Aplikace, která vám sestaví hubnoucí plán

2. února 2017 | 15:00

Období hubnutí do plavek už se blíží a spolu s ním se na internetu objevují rady a jídelníčky, které slibují shození 10 kilo za měsíc a podobné nereálné hlouposti. Jestli však chcete zdravě zhubnout bez jojo efektu, na drastické diety zapomeňte.

Plán sestavený na míru

Žádné složité vyvařování

Jedinou cestou k fit postavě je postupné hubnutí, kterého dosáhnete úpravou jídelníčku a dostatkem pohybu. Jak správně jíst a jaké partie procvičovat by vám měl poradit odborník. V dnešním online světě už ovšem není nezbytné shánět výživového poradce. Osobního trenéra vám udělá třeba chytrá online aplikace Get Fit Online Na rozdíl od jiných podobných webů a online rádců sestaví aplikace Get Fit Online program přímo na míru vašemu tělu. Každý totiž potřebuje trochu jiný jídelníček, cvičení a také zajímavosti a překvapení. Vše se spočítá podle vámi zadaných informací ohledně stravovacích návyků, cvičení a cílů. U toho posledního si dejte obzvlášť pozor. Tvůrci aplikace doporučují nastavit si cíl hubnutí maximálně na 6 kg měsíčně, víc by pro tělo mohlo být škodlivých. Pokud uvedete, že chcete zhubnout 10 kilo za měsíc, tréninkový a jídelní plán vás k tak vysoké ztrátě hmotnosti stejně nedovedou, protože by byla pro tělo nebezpečná.Spousta lidí hubnutí vzdá, protože přijdou na to, že nemají ani čas vařit si speciální pokrmy, ani peníze na nakupování drahých potravin. U Get Fit Online je všechno jinak. Na každých 5 dní dostanete seznam surovin i s přesnou gramáží, nic dalšího nebude potřeba kupovat. A kdyby vám nějaký pokrm nevyhovoval, dá se vybrat nutričně podobná alternativa. Navíc je možné si zvolit mezi pestrým a ekonomickým jídelníčkem, takže nemusíte zatížit ani svou peněženku.Stejně to funguje se cvičením. Každý si prostě zvolí, co mu víc vyhovuje – lehčí či těžší cvičení apod.