Aromaterapie můj život

Text: Prima Žena

22. března 2017 | 12:00

Se slovem AROMATHERAPIE, AROMATERAPIE se v dnešní době setkáváme často. Rozdíl však najdete, pokud se podíváte hlouběji, pokud hledáte hlubší význam, pokud se snažíte jít do hloubky tohoto pojmu.

AROMATERAPIE by nebyla bez éterických olejů a ty zase bez siličných rostlin…

SILIČNÉ-ÉTERICKÉ OLEJE jsou využívány i při výrobě kosmetických přípravků…

Název AROMA, AROMATHERAPY, AROMATIC a mnoho odvozených najdeme na prášku na praní, aviváži, na kapalině do ostřikovače, na odpuzovači hmyzu do zásuvek, osvěžovačích vzduchu, vůních do auta, na pěně do koupele, na regeneračních krémech, olejích, ale i pochutinách, alkoholu, potravinách. Díky tomu se trochu ztrácíme v tom, co to AROMATERAPIE vlastně je a kde je tento název používán oprávněně a hlavně smysluplně.Les plný vůně jehličnanů nás nutí k hlubokému dechu. Je tomu tak i u osvěžovače vzduchu s vůní borovice ve spreji? I mezi éterickými oleji je veliký rozdíl. Chemický průmysl vyrábí nejen éterické oleje ze siličných rostlin, ale umí vytvořit syntetický olej, který rostlinu neviděl, a přesto nese její název a „napodobenou“ vůni.Stejně jako jsou rozdíly v éterických olejích, jsou i rozdíly v kvalitě a složení kosmetických přípravků. Suroviny mají svou kvalitu i schopnost působení na pokožku, slučitelnost s pokožkou. Spotřebitel se dožaduje přírodních surovin, ale i ropa je přírodní surovina, ze které se vyrábí další suroviny.Některé se využívají v kosmetice, jiné jsou vhodné pro naše auta. Pokud chceme aplikovat AROMATERAPII dermální cestou - používat aromakosmetiku, měli bychom použít základ, který bude prospěšný pokožce a který bude vhodným nosičem jedinečných účinných látek. Pokud chceme pečovat o svou pokožku, měli bychom používat výrobky fyziologické pro pokožku, přípravky optimalizující funkci pokožky.