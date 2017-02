Boj s chřipkou

4. února 2017 | 09:00

V posledním týdnu udeřily v Česku silné mrazy. Předpovědi meteorologů slibují, že než se zima definitivně rozloučí, mrazy se ještě přihlásí o slovo. Teploty pod bodem mrazu představují velký nápor pro naši imunitu.

Oslabená obranyschopnost organismu nahrává nejrůznějším onemocněním dýchacích cest a nachlazení, které se rychle šíří virovou nákazou. Pokud cítíte, že na vás takzvaně „něco leze“, na nic nečekejte a pusťte se do boje se zákeřnými bacily osvědčenými způsoby.



Horečka, zchvácenost, bolest hlavy a svalů, dráždivý kašel a celková slabost. To jsou neklamné příznaky, podle kterých se dá celkem spolehlivě odhalit počínající chřipkové onemocnění. Chřipka je virového původu a šíří se velmi rychle vzduchem i fyzickým kontaktem, proto často vypuká v epidemických vlnách. Pokud vás začíná zmáhat počínající nemoc, neprodleně zahajte protichřipkový režim.



Pitný režim a bylinky Během nemoci lékaři doporučují zvýšit příjem tekutin. Denně vypijte alespoň 2 litry čisté, neperlivé vody a do boje povolejte i bylinné čaje. Ideálním pomocníkem při dezinfekci dýchacího ústrojí je zázvorový čaj, který zároveň působí i proti horečce a kašli. Při chřipce pomáhá také čaj anýzový, bezinkový, lipový, měsíčkový nebo třeba hřebíčkový.



Chladivé zábaly Na sražení horečky vyzkoušejte osvědčené chladivé zábaly. Přikládejte studené až ledové zábaly několikrát za sebou na tělo tak, aby teplota rychle poklesla. Zábaly opakujte až do snížení teploty pod 38 °C.



Očkování proti chřipce Chřipkou jsou často ohroženi senioři, lidé s oslabenou imunitou a malé děti. Každoročně se proto v této souvislosti řeší očkování proti chřipce. Toto očkování má úspěšnost kolem 60 až 70 % a chrání pacienta po dobu jednoho roku. Občané nad 65 let mají očkování hrazeno z veřejného zdravotního



