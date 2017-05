Česko zaplavila nová droga

Text: Prima Žena

2. května 2017 | 12:00

V České republice se se objevila nová “droga“, její držení a užívání je však podle odborníků naprosto bezproblémové. Nemůže za to žádná chyba v zákoně, ale její účinky prospěšné lidské psychice.

Trápí Vás deprese?

Jedná se o pilulku dobré nálady, která se jmenuje allegra® COMFORT a je oblíbena zejména mezi ženami produktivního věku se zdravým životním stylem, pro které se stává nezbytnou součástí zdravého života.„Depka“ postihuje velkou část populace, a to ve větší míře ženy než muže. Je to způsobeno dlouhodobým stresem a nároky v pracovním i rodinném životě, jejímiž důsledky je pak špatná nálada. Přestože se nejedná o depresi v pravém slova smyslu, ale spíš o nervozitu a stres, projevuje se výkyvy nálad a podrážděností.„Dobrou náladu má v lidském těle na starosti látka zvaná serotonin, v laické řeči známá jako hormon dobré nálady. Tvoří se z životně nezbytné aminokyseliny L-tryptofanu a v našem mozku hraje důležitou roli. Tuto kyselinu získáváme z potravin, bohaté je na ni například červené maso, jako je hovězí. Její nedostatek v těle má negativní vliv na naši náladu, může vést i k častějšímu vzniku depresí,“ říká Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. z Ústavu lékařské chemie a biochemie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.Tryptofan jako aminokyselina je běžně obsažen ve stravě, a to v bílkovinách. Pro dostatečný příjem tryptofanu je proto nezbytné přijímat dostatečné množství bílkovin. Bohužel ne všechny bílkoviny obsahují dostatečné množství tryptofanu, a navíc ne ve všech bílkovinách je přítomný tryptofan ve formě dobře dostupné pro mozkové buňky, kde dochází k jeho transformaci na serotonin. Tryptofan v nejdostupnější formě mají bílkoviny ze syrovátky, a potom z červených mas, zejména vepřového a pak i hovězího. Naproti tomu je velice nízká dostupnost tryptofanu u bílého masa, ještě nižší u rybího masa a u zeleniny.Biologickou dostupnost tryptofanu v mozku pak navíc může zajistit přítomnost tzv. rychlých cukrů, např. glukosy a fruktosy, a nasycených mastných kyselin, neboli živočišných tuků.