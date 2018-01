Cesta k endoprotéze začíná nenápadně

30. ledna 2018 | 09:00

Většina lidí se domnívá, že osteoartróza, lidově řečeno „revma“, postihuje především seniory a že to k životu tak nějak patří. Tento přístup, který je na svém počátku ve znamení ignorace přicházejících problémů, je pak následně nahrazen častou rezignací ve smyslu: „Mně už stejně nic nepomůže,“ která může ve finále skončit třeba totální endoprotézou. Při správné a včasné péči o klouby to přitom nemusí vůbec nastat. Důležité ale je vědět, jaká péče o klouby je skutečně smysluplná.

Nemoci pohybové soustavy jsou v České republice druhou nejčastější příčinou pracovních neschopností, což zahrnuje jak problémy s páteří, tak s klouby v celém těle. Příčin bolestí kloubů způsobených osteoartrózou přitom může být hned několik. Genetické dispozice, poruchy metabolismu, zlomeniny kloubů, opakované drobné úrazy při sportu nebo fyzické práci či stereotypní zátěž kloubů. Nepříjemné bolesti ale může způsobovat také nadváha, zhoršená činnost ledvin nebo chybné postavení kloubů – kolena do X nebo nohy do O. Poprvé se může projevit již v relativně mladém věku, a to již po 20. roce života. Jde o selhání obnovy kloubní chrupavky. Poškození kloubů osteoartrózou je tím větší, čím více zatěžujeme své klouby sportem či nevhodným pohybem.



Onemocnění lze rozpoznat podle několika příznaků. „Mezi nejvýraznější patří především bolest a ztuhlost kloubů při zátěži, dále pak citlivost na chlad a počasí, bolesti svalů, výrazné zhoršení pohyblivosti nebo dokonce i bolesti během noci. Typická je také tzv. startovací bolest a ztuhlost, která vzniká především ráno po probuzení, případně po jiném delším klidu“ vysvětluje MUDr. Pavel Drbal, specialista na fyzikální a rehabilitační lékařství.



Rozvoj onemocnění bývá velmi pozvolný a vždy trvá až desítky let. Osteoartróza, tedy ztráta obnovy chrupavky, vede k ubývání chrupavkové hmoty. Tento proces pokračuje a postihuje další kloubní tkáně, především pak kloubní kost. Ta se v konečné fázi začne postupně rozpadat a nezbývá než zvolit chirurgické řešení – instalaci totální endoprotézy.



