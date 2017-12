Cesta k úspěchu

Text: Prima Žena

15. prosince 2017 | 15:00

Člověk, který se rozhodne změnit stravovací návyky nebo chce zhubnout, se najednou ocitá ve změti informací z populární literatury a časopisů.



Samotná změna stravování je fyzicky a psychicky náročná a často se stává, že počáteční euforii zadusí právě zmiňované množství informací a chaos. Výživový poradce je pomocnou rukou a odrazovým můstkem. Je průvodcem mezi potravinami a jejich složením. Zná zkratky a tajné pasti, kterých je tato oblast plná.



V čem je výhoda, když hubnu s výživovým poradcem?

Hubnutí má několik fází, kterým je třeba jídelníček vždy upravit. Klientem vybraná dieta z časopisu většinou nepočítá se zátěží běžně fungujícího člověka, a navíc vám nepoví, jak přejít zpět na běžnou stravu bez jojo efektu. Poradce je motivací i inspirací. Seznamuje vás s potravinami a učí vás, jak je do jídelníčku správně zakomponovat. Dohlíží na vyváženost hlavních makro složek, vlákniny, vitamínů a minerálů, aby vašemu tělu nic nechybělo.



Musím k němu docházet i poté, co zhubnu? Není to jen tahání peněz z kapsy?

Kontrola v odpovídajících intervalech zamezí jojo efektu. Nikde ale není psáno, že musíte chodit i po 4 měsících každých 14 dní na konzultaci. Je to hodně individuální.









« předchozí strana 1 2 další strana »