Chcete prožít klimakterium bez problémů?

6. června 2017 | 15:00

Klimakterium. Pro některé ženy je to bezproblémové období, které poznají až tehdy, když přestanou menstruovat. Pro jiné však představuje životní etapu doprovázenou tak intenzivními příznaky, že jsou odkázány na pomoc lékařů a medikamentů.

Málokterá žena přitom ví, že včasnou diagnostikou příchodu klimakteria lze jeho nepříjemné příznaky značně zmírnit. V tomto článku přinášíme návod, jak lze ve 3 základních krocích blížící se přechod rozpoznat, aby bylo možné začít řešit problémy včas.



Délka a intenzita klimakteria může být ovlivněna celou řadou faktorů. Mezi ně patří například genetika, životní styl, ale také zeměpisná poloha. Obecně lze tvrdit, že čím severněji žena bydlí, tím se zvyšuje i riziko klimakterických potíží. V souvislosti s tím však často také záleží na barvě pleti. Opět platí, že čím světlejší typ ženy, tím intenzivnější příznaky přechodu se mohou dostavit. Kromě toho mohou mít na klimakterium vliv také stravovací návyky. V zemích, které mají stravu bohatou na mořské ryby a potraviny obsahující rostlinné estrogeny, se klimakterické potíže objevují prokazatelně méně často.



Krevní testy odhalí klimakterium včas

Klimakterium se většinou objevuje 6-7 let před poslední menstruací, která bývá průměrně mezi 49. až 51. rokem života. Ačkoliv se však žena nachází ve věku, kdy se obvykle začínají objevovat typické klimakterické potíže, nemusí se vždy jednat pouze o příznaky přechodu. Může jít například o onemocnění štítné žlázy, kterému lze předejít pravidelnými preventivními lékařskými prohlídkami. „Pokud si žena chce být jistá, že se v klimakteriu nachází, měla by rozhodně navštívit svého ošetřujícího gynekologa. Ten jí provede krevní test a určí, jakou hladinu pohlavních hormonů má. Tím jí zároveň potvrdí, zda skutečně prožívá období klimakteria,“ objasnil Petr Galle ze společnosti Vegall Pharma, která nabízí ženám v přechodu doplněk stravy Sarapis plus, který kromě včelích produktů obsahuje také šalvěj, chrom a vitamíny K a D3. Tyto vitamíny mimo jiné přispívají i k udržení přirozeného stavu kostí. „Na základě výsledků získaných z lékařských testů pak může lékař následně určit vhodnou léčbu, která příznaky přechodu v případě potřeby zmírní,“ dodal Galle.





