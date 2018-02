Text: Prima Žena

6. února 2018 | 09:00

Citlivé zuby mohou být příznakem parodontózy – onemocnění dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Správná technika čištění zubů je základem prevence. Právě citlivost zubů trápí až 1/3 naší populace a patří mezi nejčastější stížnosti pacientů u zubního lékaře. Pravidelná dentální hygiena pomáhá předcházet vzniku onemocnění dutiny ústní a učí správnou individuální techniku čištění zubů.

Příčinou citlivých zubů bývá opotřebení zubní skloviny nebo obnažené zubní krčky tedy ústup dásní. Bolest, kterou cítíme při reakci na chlad, teplo, kyselost či sladkost je způsobena podrážděním nervových zakončení v zubní dřeni, která by správně měla být umístěna pod vrstvou skloviny. Mohou být postiženy všechny zuby, ale ve většině případů bývají citlivé jen některé. „Pokud se čištění zubů a dásní provádí dlouhodobě nesprávně, může dojít k poškození zubní skloviny nebo až ke vzniku zánětu dásní a závěsného aparátu neboli parodontózy,“ varuje Bc. Lucie Psotová, dentální hygienistka z pražské Schill Dental Clinic a dodává: „Technika čištění zubů je vždy důležitější než jeho doba.“Citlivé zuby nereagují pouze na nápoje či potraviny, bolestivost se často projevuje i při čištění zubů zubním kartáčkem, což následně vede ke zhoršení ústní hygieny. Správným klíčem k prevenci citlivých zubů je udržet zdravé dásně a naučit se správné individuální technice čištění zubů, kterou by nám měl vysvětlit právě dentální hygienista. Důležité je používání měkkého zubního kartáčku a dalších pomůcek k čištění zubů, popřípadě produktů na citlivé zuby. Je to však jen pouhé dočasné řešení, které není dostatečné. Neustálá péče je důležitá pro všechny zuby a o citlivých zubech to platí dvojnásob. říká Bc. Lucie Psotová.„Doporučená frekvence návštěvy dentální hygieny je individuální na stavu dutiny ústní každého pacienta, obecně se ale doporučuje dvakrát až třikrát ročně a je velmi důležitá“