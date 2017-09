Co je YONI?

Text: Prima Žena

19. září 2017 | 09:00

Česká značka YONI boří stereotyp svými jedinečnými produkty a propojuje design s přírodou. Konečně luxus, který si můžete dovolit i vy!



Mladý pár - Krištof a Jazine jsou tvůrci celého projektu, kteří se neustále snaží posouvat svoji činnost za hranice stereotypu. Tvoří lifestylový inspirační blog, působí hojně na sociálních sítích jako je facebook nebo instagram a hlavně tvoří osobité produkty.Přírodní kartáček je jedním z nich. Kartáček je klacíkem ze stromu Salvadory perské, tvořený drobnými vlákny, která při správném použití velmi účinně odstraňují plak ze zubů, aniž by narušovala sklovinu či dáseň. S použitím tohoto kartáčku jednoduše docílíte efektu vyleštěných zubů.A co zubní pasta? Není zapotřebí. Chemické složení kartáčku, tedy klacíku, je totiž na míru samotnou přírodou vytvořené pro zdravé zuby. Čerstvý kartáček je velmi šťavnatý a plný léčivé silice. Ta neutralizuje pH a spouští v ústech chemickou reakci, při které se vylučují látky obnovující sklovinu a přirozenou vitalitu zubů.S kartáčkem si můžete zakoupit i skleněné pouzdro české výroby s potiskem květu života.Dalším produktem je vajíčko na cvičení pánevního dna. Kámen opracovaný do tvaru středně velkého vejce s dírkou na provlečení provázku z polodrahokamu, který se vkládá do pochvy. Vajíčko léčí nejen tělo ale i ducha.Vajíčko léčí bolesti zad, inkontinenci, menstruační bolesti, špatné držení těla, špatnou funkci břišních svalů (trávení – střeva), neschopnost otěhotnět, potíže či neuspokojení při sexu, špatný odtok krve z nohou, problém s hlubším a pravidelným dýcháním.