Co s neplodností?

Text: Prima Žena

6. září 2017 | 09:00

Problémy s plodností má v ČR až čtvrtina párů. Díky zásahu českých reprodukčních klinik se zde ročně rodí přibližně 5 000 dětí. Neplodnost je velkým tématem 21. století – říkají experti největší české reprodukční kliniky Reprofit International.



ČR se tak řadí po bok zemím jako je Finsko, Norsko nebo Švédsko, kde jsou více než 3 % všech narozených dětí počata metodami asistované reprodukce. Podle lékařů je z biologického pohledu ideálním věkem k otěhotnění 18 až 25 rok. To však neodpovídá současné realitě, kdy ženy v průměru přivádí na svět prvního potomka až po třicítce. Na kliniky umělého oplodnění přicházejí nejčastěji kolem 35 roku.„Tlak na výkon a úspěch skloubený s pocitem, že je třeba využít všech možností, co nám život nabízí, vede k odkládáním mateřství. Ženská vajíčka nemládnou, a zatímco v 25 by se jim možná podařilo bez problémů otěhotnět, o 10 let později už to tak hladce nejde,“ vysvětluje vedoucí lékař reprodukční kliniky Reprofit Internationa l MUDr. Pavel Otevřel. Stejně tak „nemládnou“ ani mužské spermie. „Zatímco dříve se za normální považoval spermiogram v objemu 40 milionů spermií na mililitr, nyní je to 15 milionů/ml. Za posledních 25 let klesl počet mužských spermií o 60 %,“ doplňuje expert kliniky Reprofit International MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. Podle statistik se spermiogram každý rok zhoršuje o 1,6 %. Co spermiogram negativně ovlivňuje je například způsob práce. Počet „sedavých zaměstnání“ roste, v kancelářích tráví lidé až 2 000 hodin ročně. „Když k nám partneři přijdou s tím, že se jim nedaří počít, snažíme se v prvé řadě určit přesnou příčinu neplodnosti,“ popisuje MUDr. Machač.