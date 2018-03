Detox nazeleno

Text: Prima Žena

8. března 2018 | 09:00

Vyměňte kávu za jemně mletý japonský zelený čaj oceněný produktem roku 2017! Prášek z dužiny nejmladších lístků čajovníku s více než osmisetletou tradicí vás nastartuje efektivněji než káva, má nepřeberné množství zdraví prospěšných látek a antioxidantů, a jeho příprava je velmi snadná. Probuďte se ze zimního spánku čajem, který je opěvovaný zdravotními experty a špičkovými odborníky na výživu!

Detox drink i svačina. Čaj matcha obsahuje nejen vitamíny A a C, ale i další zdraví prospěšné látky jako vlákninu, bílkoviny, draslík, vápník a železo. Vysoká koncentrace antioxidantů a přírodních aminokyselin na jaře ideálně nastartuje váš imunitní systém a pomůže z těla vyplavit těžké kovy a chemické toxiny. Tento smaragdový prášek vám navíc zlepší náladu, posiluje paměť, budete po něm uvolněná a díky kofeinu také koncentrovaná. Kromě toho pomáhá při prevenci civilizačních chorob, regeneruje poškozené buňky a možnosti jeho využití v kuchyni jsou téměř neomezené. Matcha se dá pít ve formě čaje, přidat do smoothie, jogurtu, zmrzliny, chia pudingu nebo přisypat do těsta, slaného či sladkého.Hubnutí je s čajem matcha radost. Vědecké výzkumy dokazují, že pravidelné pití zeleného čaje matcha zrychluje metabolismus a účinné látky v něm obsažené pomáhají intenzivněji spalovat tuky. Navíc vás tento nápoj nabije energií, takže lenošení snadno vyměníte za sportovní aktivitu.Příprava je snadná a zábavná. Tradičním způsobem přípravy je japonský čajový obřad, kdy se zelený prášek šlehá v čajové misce. Moderní varianta přípravy je však mnohem rychlejší a praktičtější – naporcovaný čajový prášek jen vsypete do šejkru, zalijete horkou nebo studenou vodou, dochutíte medem, citronem nebo kvalitním sirupem, a pak už jen pořádně protřepete. Díky novým praktickým šejkrům s dvojitým dnem můžete mít denní dávku zdraví a energie v podobě Matcha Tea vždy připravenou k akci.