Detoxikovat tělo bychom měli po nemoci

10. března 2017 | 15:00

Také jste na podzim či v zimě zápolili s nepříjemným nachlazením, chřipkou, angínou, zápalem průdušek či další nemocí? I když jste chorobu z těla vyhnali, po použití antibiotik či antivirotik (chemického či přírodního charakteru) je váš organizmus oslaben a doslova skládkou mrtvých virů

I když vám léky od nemoci pomohou, zanechají v těle nejen svou stopu, ale také mrtvé viry a bakterie, které se z organizmu jen velmi těžko vylučují. Svým rozkladem do těla uvolňují toxiny a tím jej zatěžují, oslabují a mohou dokonce přispět i k vzniku dalších onemocnění.



Někteří pacienti s oslabeným imunitním systémem trpí po podávání léků tzv. Jarisch-Herxheimerovou „Herx“ reakcí (projevující se bolestí končetin, pocitu chřipky, náhlou velmi zánětlivou reakcí, aj.) – kterou způsobuje právě masivní vymírání bakterií a uvolnění toxinů do těla rychleji, než jej může pohodlně zvládnout. Očista těla se doporučuje například i v případě onemocnění chlamydiemi.



Proto je důležité z organizmu toxiny odstraňovat, při delší léčbě raději i průběžně.



„Detox pro naše tělo znamená jakýsi “úklid” organizmu, kdy za pomoci očistné kúry dochází ke zrychlení látkové výměny a k odstranění parazitů, které způsobují zažívací potíže a snižují vstřebávání důležitých látek v našem střevě. Kúra odstraní také toxické usazeniny v těle. Při detoxikaci je dobré doplnit do organizmu některé vitamíny, minerální látky a antioxidanty, neboť při odstraňování těžkých kovů z organizmu musíme do těla dostat minerální látky vážící těžké kovy (selen, zinek, hořčík). Nejen při detoxikaci tak skvěle pomáhají přírodní “zelené potraviny” ideální je např. chlorella aj.,“ říká výživová poradkyně Ing. Alice Hynková.





Jak tedy tělo po nemoci očistit od toxinů a dodat mu potřebné látky pro restart?

Chlorella – tato sladkovodní řasa je výborná nejen pro klasické pročištění organizmu, ale i jako pomocník pro jeho detoxikaci od nežádoucích virů a bakterií.



