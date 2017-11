Text: Prima Žena

1. listopadu 2017 | 12:00

Nezdravý způsob života, sedavé zaměstnání, citelné stárnutí tělesné schránky po 20. roce života… Nejen tyto příklady vedou mnoho lidí k rozhodnutí: “Změním své návyky, zhubnu a bude mi líp.” Ale pozor! Hubnutí není jen o úbytku hmotnosti.



Kosterní, srdeční a hladké svalstvo je zodpovědné za veškerý náš pohyb. Svaly se vyvíjejí do věku kolem 20 let, poté se stárnutím snižuje jak množství, tak i kvalita svalové hmoty. Tento vývoj můžeme zpomalit pravidelným cvičením, tedy nejefektivnějším způsobem, jak si vybudovat kosterní svalstvo, vylepšit kvalitu svalů a snížit hladinu tuků.Tuk a svaly mají opačný vliv na senzitivitu glukózy, a proto je jejich poměr důležitým ukazatelem metabolického zdraví. Svaly glukózu využívají, zatímco nadbytečný tuk využívání glukózy zpomaluje. Japonská firma Tanita vyvinula nový tělesný analyzátor pro domácí použití Tanita RD-953 , který hodnotí mimo jiné svalovou hmotu, skóre svalů a kvalitu svalů.Při hubnutí je žádoucí, aby nám ubývala tkáň tuková a zároveň optimálně narůstala, či přinejmenším zůstala nezměněna tkáň svalová. Pouhým vážením však tyto změny nezjistíme, protože se může stát, že hmotnostně neubýváme, jelikož kilogramy tuku jsou vyměněny za kilogramy svalů, a přesto je proces hubnutí úspěšný. O tom, zda jsme zvolili optimální cestu ke zhubnutí, se můžeme přesvědčit kontrolou tělesného složení. A právě osobní váha s tělesnou analýzou změří i podíl svalů, tuků a tělesné vody na celkové hmotnosti, včetně jejich rozložení v jednotlivých tělesných oblastech.Novinka japonské firmy Tanita umně spojuje tradici, vysokou kvalitu a vyspělou technologii. U produktů pro domácnost používá stejné algoritmy jako u profesionálních tělesných analyzátorů pro medicínů, a proto jsou její výledky velmi přesné. Osobní váha RD-953 umožňuje přenos dat do systému Android i iOS, uživatel pak může sledovat své hodnoty a správnost hubnutí v aplikaci My Tanita. Tanita tak pomáhá lépe kontrolovat dietní a fitness program, uživatel přesně vidí, jestli ubývají tuky a přibývají svaly, a během několika sekund získá až 10 hodnot, které mu usnadní lépe pochopit složení svého těla. Kontrolou svého tělesného složení si tak uživatel sám hodnotí riziko vzniku cukrovky, srdečně cévního onemocnění a dalších chorob. Nezapomínejme, že pravidelná analýza nejen ukazuje účinek tréninku, ale především motivuje k dalšímu cvičení.