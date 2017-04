Hubnutí není jen o úbytku hmotnosti

Text: Prima Žena

22. dubna 2017 | 09:00

Nezdravý způsob života, sedavé zaměstnání, citelné stárnutí tělesné schránky po 20. roce života… Nejen tyto příklady vedou mnoho lidí k rozhodnutí: “Změním své návyky, zhubnu a bude mi líp.” Ale pozor! Hubnutí není jen o úbytku hmotnosti.



Při hubnutí je žádoucí, aby nám ubývala tkáň tuková a zároveň optimálně narůstala, či přinejmenším zůstala nezměněna tkáň svalová. Pouhým vážením však tyto změny nezjistíme, protože se může stát, že hmotnostně neubýváme, jelikož kilogramy tuku jsou vyměněny za kilogramy svalů, a přesto je proces hubnutí úspěšný.



O tom, zda jsme zvolili optimální cestu ke zhubnutí, se můžeme přesvědčit kontrolou tělesného složení. A právě osobní váha s tělesnou analýzou změří i podíl svalů, tuků a tělesné vody na celkové hmotnosti, včetně jejich rozložení v jednotlivých tělesných oblastech.



Váha Tanita využívá k zjištění tělesného složení bioelektrickou impedanční analýzu BIA. Tato metoda využívá rozdílu v elektrické vodivosti kostí, orgánů a tělesného tuku (např. svalová tkáň má vzhledem k vysokému obsahu vody lepší vodivost než tuková tkáň).



Osobní váha RD-953 umožňuje přenos dat do systému Android i iOS, uživatel pak může sledovat své hodnoty a správnost hubnutí v aplikaci My Tanita. Kontrolou svého tělesného složení si tak uživatel sám hodnotí riziko vzniku cukrovky, srdečně cévního onemocnění a dalších chorob.



V současné době je japonská firma Tanita světovým lídrem v oblasti tělesných analyzátorů. Konkrétní výsledky, které předkládá uživateli, jsou velmi přesné, jelikož u produktů pro domácnost používá stejné algoritmy jako u profesionálních, medicínských tělesných analyzátorů. Jejím cílem je podpora zdravého způsobu života a možnost kontroly zdravotních rizik plynoucích z nezdravého způsobu života. I proto pro odbornou i laickou veřejnost vyvíjí další kvalitní produkty založené na inovativních a originálních nápadech. Tak nestůjte vedle a vezměte zdraví do svých rukou.