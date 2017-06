Intimní a nepříjemný problém

Text: Prima Žena

16. června 2017 | 15:00

Vaginální mykózy jsou častým problémem mnoha žen. Statistiky hovoří o 75 % žen, které během svého života onemocní vaginální mykózou alespoň jednou. Zhruba polovina žen pak tímto nepříjemným onemocněním trpí opakovaně. S blížícím se létem riziko vaginálních mykóz stoupá, protože se snadněji změní vaginální prostředí a dojde k přemnožení kvasinek. Nezkazte si letní sezónu těmito nepříjemnými intimními potížemi!

Nejen užívání antibiotik může být problém

Časté příznaky: bolest v podbřišku, výtok, pálení či zarudnutí

Trpíte na mykózy opakovaně?

Každá žena už jistě užívala antibiotika. Tyto léky, které Vám většinou pomohou od určitých zdravotních potíží, mohou ale narušit vaginální mikroflóru. Připraví tak ideální prostředí pro kvasinky, které způsobují vaginální mykózy. Tyto houby, které infekci způsobují, jsou z rodu Candida či Monilia. Kvasinka má jako každá houba ráda teplá, vlhká a tmavá místa, a přesně takovým místem je pochva – vagina. Kvasinky však běžně přežívají uvnitř pochvy a pokud nedojde k jejich přemnožení, vytvářejí tzv. normální vaginální prostředí. Zbystřete, jestliže nosíte nevhodné oblečení jako jsou např. mokré plavky, tanga či těsné kalhoty. I v tomto případě může dojít k vaginální nerovnováze a ke vzniku vaginálních mykóz. Ty trápí velmi často také těhotné ženy, které procházejí hormonálními výkyvy. To vše jsou ideální předpoklady k tomu, aby vás začaly trápit nepříjemné vaginální mykózy . Jak se projevují?Chystáte se do práce, s kamarádkou na kávu či na nákupy nebo ráda sportujete? Ať už děláte cokoliv vaginální mykózy vám mohou znepříjemnit život. Zpočátku se jedná o bolest či tlak v podbřišku. Jakmile se kvasinky přemnoží dávají o sobě znát hrudkovitým bílým výtokem. Poté nastupuje pálení nebo řezání, které znepříjemňuje každé močení. Sezení nebo jakýkoliv jiný pohyb se pro vás stává peklem a přípravky klasické intimní hygieny nepomáhají. Varovným signálem je svědění, otok či zarudnutí oblasti genitálu. To značí, že mykóza se už rozšířila z vnitřního prostředí vagíny na vnější. Nedávejte mykózám šanci! Zvolte vhodný přípravek a netrpte opakovaně vaginálními mykózami.Největším problém tohoto onemocnění však je, že se opakovaně vrací, a to i několikrát za rok. Může za to nerovnováha vaginální mikroflóry, ke které dochází v příčinné souvislosti s jednotlivými rizikovými faktory. Ukazuje se, že stěžejní je posílit samotnou imunitu vaginální tkáně. Na vaginální mykózy existuje i několik „babských rad“, např. výplach a potírání genitálií kyselými mléčnými produkty. Osvědčené je užívání grepových semínek, které mají široké antimikrobiální vlastnosti. Prověřený účinek má i Měsíček lékařský. Jedná se de facto o přírodní antibiotikum. Proti opakovaným mykózám se osvědčilo užívání proteolytických enzymů , které posilují imunitu vaginální tkáně. Na zánět působí regulačně, tlumí nežádoucí účinky nadměrného zánětu a současně pomáhají podpořit imunitní mechanizmy potřebné k likvidaci infekcí nejrůznějšího původu a podporují procesy hojení.