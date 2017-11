Jak gurmánsky přežít vánoční svátky?

Text: Prima Žena

25. listopadu 2017 | 09:00

Vánoce s sebou přinášejí mnoho krásného, veselého a pohodového. Během svátků rádi mlsáme dobroty a zapíjíme je lahodnými domácími punči, svařeným vínem či slazenými nápoji. Nemyslete si, že se to, co během hojných svátků zkonzumujete, neodrazí na vaší postavě a zdraví. Proto se zkuste řídit následujícími 5 pravidly:

Všeho s mírou

Koho by nelákal stůl prohýbající se pod vánočními dobrotami. K tomu rodinné návštěvy, u kterých na vás opět čekají samé dobroty. Oči by jedly stále, ale váš žaludek vám může dát najevo, že už to stačilo. Navíc mlsání začíná už několik dní před Vánocemi. Pečení a ochutnávání cukrovinek jde ruku v ruce. Potom přijdou Vánoce, kdy ochutnáváme dobroty spolu s ostatními a nakonec je tu povánoční fáze, kdy nechceme, aby se lahůdky zkazily, tak je radši průběžně jíme. Vyhněte se přebytku! Nejezte jen proto, že je to během svátků normální. Bude trpět nejen vaše postava, ale i váš trávicí systém!



Promyslete si přípravu pokrmů

Další kategorií jsou štědrovečerní a jiné pokrmy. Nechceme vám tím říct, že si musíte odepřít řízek nebo kapra s bramborovým salátem, ale zkuste se zamyslet nad tím, jak připravit tyto pokrmy zdravěji. Například při přípravě salátu použijte do salátu namísto majonézy zakysanou smetanu nebo bílý jogurt. Rybu můžete namísto smažení na oleji ugrilovat nebo upéct. Sladkosti nahraďte sušeným ovocem a místo slaných dobrot oříšky a semínky. Jídlo si vychutnávejte v malém množství. Nevrhněte se na něj jako hladový vlk. A hlavně, nemixujte páte přes deváté. Když jíte sladké, nepřebíjejte ho slaným.



Hýbejte se

Zima se sebou přináší velké množství sportovního vyžití. Pokud trávíte svátky doma a ne na horách, neznamená to, že je musíte proležet u televize. Každý den se choďte projít. Na návštěvu ke známým můžete zajít pešky, nemusíte hned startovat auto. Pokud bude počasí přát, svůj trávicí systém můžete nakopnout i koulováním, bruslením na ledě, sáňkováním nebo odhazováním sněhu.



« předchozí strana 1 2 další strana »