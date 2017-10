Jak na „Bechtěreva“ vědí v lázních Kostelec

Text: Prima Žena

23. října 2017 | 12:00

V lázních Kostelec u Zlína víme, jak s ním „zatočit“. Je to jedna z chorob pohybového aparátu, která se skrývá pod indikačním označením VII/2. Klienty s touto nemocí k nám v některých případech vysílají zdravotní pojišťovny, ale velmi často si nás lidé najdou sami. Velmi úzce spolupracujeme se zlínskou pobočkou Klubu Bechtěreviků a díky tomu má veřejnost dobré povědomí o tom, jak prospěšné mohou být lázeňské procedury a pobyt v našich lázních.

Ale blíže k léčbě. Jak asi většina touto nemocí stižených lidí ví, v současné době tato nemoc není úplně vyléčitelná. Ovšem dopady na lidský organizmus se dají významně zpomalit, v některých případech se podaří zastavit další degenerativní postup choroby. Již způsobené poškození organismu se ovšem napravit nedá. O to více je důležitá včasná indikace nemoci a poctivý přístup k léčbě. Bechtěrevik se musí velmi odpovědně podílet na léčbě, jinak výsledky nebudou maximální.Tím nejdůležitějším v léčbě této choroby je pravidelné rehabilitační cvičení. Dá se říci, že cvičit je potřeba denně a celoživotně. Při pobytu v lázních se pod odborným vedením naučíte různé cvičební techniky, fyzioterapeut vás také poučí, jak se cvičením pokračovat doma. Velký význam má fyzická aktivita pacienta obecně. Je nutné, aby provozoval nedynamické pohybové aktivity jako jsou plavání a pobyt ve vodě, chůze, různé typy protahování a zpevňování svalového korzetu. V lázních toto všechno s klientem absolvuje fyzioterapeut a další zdravotníci doplní i pasivnější, ale též prospěšné procedury. Nejčastěji různé typy elektroléčby, sirné koupele a některé typy masáží. Pravděpodobně se lázeňská léčba neobejde bez medikamentózní léčby, ale to většinou klient řeší se svým ošetřujícím lékařem v místě bydliště a k nám přijíždí již vybaven.V neposlední řadě je důležité, aby Bechtěrevovou nemocí postižený člověk investoval do kvalitní matrace, vyhýbal se sedavým zaměstnáním a provozoval tzv. kardiovaskulární aktivity, které vedou k dobré fyzické kondici.O pobytech a procedurách v lázních Kostelec u Zlína se nejvíce dozvíte na www.hotelkostelec.cz