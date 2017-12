Jak na depku

Text: Prima Žena

13. prosince 2017 | 11:00

Zklidněte rozbouřené nervy s potravinovými doplňky Allegra.



Dolehla na vás podzimní melancholie, máte poslední dobou pocit, že se v tom „tak nějak plácáte“, hledáte způsoby, jak vystoupit ze začarovaného kruhu a řešení stále nepřichází? Vaše problémy může vyřešit řada přípravků Allegra. Čistě přírodní doplňky stravy, které vaši mysl přivedou opět k životu.



Když je toho na nás moc

V uspěchané moderní době se často opomíjí, jak důležité je konzumovat kvalitní potraviny s bohatými výživovými hodnotami, aby byl náš organismus v rovnováze. Někteří z nás však ráno nesnídají, a pokud ano, odbydou se narychlo bílým pečivem. Hlavně abychom byli včas v práci. Stále myslíme na to, co vše musíme do konce pracovní doby zvládnout a kolik si toho přenášíme z předešlého týdne. Kalendář hraje všemožnými barvami uzávěrek, a abychom vše stihli, bereme si práci domů. Večer jsme ale už rádi, že je den konečně za námi a na práci nechceme ani pomyslet, v noci naopak nemůžeme spát. V podobně hektickém duchu se nesou pracovní dny některých z nás.



allegra DRINK – elixír na duši

Dobrou zprávou je, že existuje možnost, jak pomoc své psychice. Nápoj allegra DRINK obsahuje látky důležité pro její správné fungování. Díky němu si tak můžete psychické zdraví posílit. Obsahuje patentované složení obsahující aminokyselinu tryptofan, ze které vzniká hormon štěstí, v kombinaci s unikátním bílkovinným hydrolyzátem, glukózou, vitamínem B6 a hořčíkem. Tato kombinace se vyznačuje jedinečným klinickým parametrem TRP/LNAA, který udává rychlost a intenzitu syntézy serotoninu v mozku. V allegrře DRINK je tento poměr 30-50x vyšší než v běžně přijímaných potravinách. Nápoj se užívá každý večer po dobu minimálně 3 měsíců.



