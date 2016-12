Jak na stres přírodní cestou

Text: PrimaŽena

14. prosince 2016 | 12:00

Je možné se zbavit stresu pomocí parfému? Parfému jen a jen pro vás? Francouzská značka, Altearah BIO, nabízí originální bio kosmetiku na bázi aromaterapie a chromoterapie, která působí na naše pocity s možností všestranného použití při řešení každodeních starostí...

Tradice aromaterapie a chromoterapie

Výhody aromaterapie a chromoterapie

Barevné parfémy Altearah BIO

Stres, přetížení, nedostatek času a spánku, dnes už, žel, tvoří součást jak pracovního, tak soukromého života. Každá se s nimi snažíme bojovat svým vlastním způsobem. Některé z nás hledají řešení v lékárně, ale stále více z nás se obrací zpět k přírodě, například k aromaterapii nebo i chromoterapii (terapii barvami).Aromaterapie používá silice (esenciální oleje) vyrobeny z různých částí rostlin: z kůry, semen, květů, kořenů, které působí na naše smysly a organizmus, dle jejich způsobu použití: vypařování, difuze, masáž, nebo i vnitřní užití v doporučené koncentraci.Chromoterapie, na druhé straně, používá světlo a 7 až 14 barev, které působí na naše tělo, psychiku a pocity. Každá barva má univerzální, ale i osobní symboliku.Dle jogínské tradice jsou určité barvy spojené s čakrami (neboli energetickými centry) v našem těle. Například, červená barva je spojená s kořenovou čakrou (vášeň, sexuální energie, kontakt s přírodou), oranžová barva se sakrální čakrou (radost a spokojenost), žlutá se solarní čakrou (jasnost mysli), zelená se srdeční čakrou (láska, harmonie a klid), modrá s krční čakrou (komunikace), indigo s čelní čakrou (intuice) a fialová s korunní čakrou (vyšší vědomí).S různými barvami jsou taky spojovány esenciální oleje, které na ně pozitivně působí: s červenou (červená růže, červený tymián, santalové dřevo, pačuli a jasmín), s oranžovou (zázvor, nové koření, muškátový oříšek a anýz), se žlutou (citrón, meduňka, grapefruit, bazalka, fenykl a santalové dřevo), se zelenou (růže, bergamot a jasmín), s modrou (levandule, šalvěj, citronová tráva a heřmánek), s indigo (rozmarýn, levandule, kadidlo, máta peprná a šalvěj) a s fialovou (kadidlo, třezalka a levandule).Aromaterapie a chromoterapie se vzájemně doplňují. Jejich spojení působí na náš mozek, stimuluje naše pocity, chutě i náladu a navozuje harmonii a pohodu.Výhodou aromaterapie a chromoterapie je jejich jednoduché použití, kdykoliv a kdekoliv: pár kapek vybraného esenciálního oleje do lázně, difuzéru nebo do aromatické lampy, nošení různých barevných krystalů, nebo i oblečení určité barvy dle nálady nebo problému, který chceme vyřešit.Taky si můžeme nechat namíchat svůj osobní parfém zkušenou aromaterapeutkou. Nebo si ho vyrobit samy smícháním několika esenciálních olejů. Ale to již vyžaduje určité znalosti.Proto přišla francouzská značka Altearah BIO s nabídkou bio parfémů, které jsou již připravené k použití, aniž by vyžadovaly speciální znalosti.Jedná se o 100% bio a přírodní vůně namíchané ze skutečně účinných aktivních látek (aromaterapie a chromoterapie) bez vedlejšího účinku.Altearah Bio nabízí bio parfémy ve 14 barvách, které mají každý svou specifickou vůni a zrcadlí 14 různých pocitů, chutí nebo nálad.

« předchozí strana 1 2 další strana »