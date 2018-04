Jak se poprat s menstruačními bolestmi?

Text: Prima Žena

5. dubna 2018 | 12:00

Určitě to také znáte. Blíží se Vaše dny a vy pociťujete bolest v podbřišku, mírně citlivá prsa, na obličeji (a možná nejen tam) se objevují uhříky a jste náladová. Tyto příznaky jsou vcelku běžné, pokud je ale bolest velmi silná, dokáže Vás na pár dní klidně i vyřadit z provozu.



Většina žen se s bolestivou menstruací za svůj život alespoň jednou potká. Některé ale mají tu smůlu, že se s ní setkávají pravidelně, každý měsíc. Bolest může být tak silná, že Vám první 2-3 dny nedovolí ani vstát z postele, natož jít do práce.



Posláním pravidelného menstruačního cyklu ženy je porodit dítě. Během plodného období ženy dojde k uvolnění vajíčka, na které čeká, v případě že dojde k jeho oplodnění, děložní výstelka, do které se zaboří a může v ní růst.



Pokud ale k oplodnění nedojde, děložní sliznice se odlučuje a tělo ji musí vypudit ven. Tak se děje právě prostřednictvím menstruačního krvácení. Aby děložní výstelka měla optimální vlastnosti, musí se totiž každý měsíc obnovovat. Proto pravidelné menstruační krvácení.



Proč je menstruace bolestivá?

Bolesti nebo dokonce křeče, které tuto pravidelnou každoměsíční „návštěvu“ žen provází, mohou postihnout jen břicho nebo mohou vystřelovat třeba do zad. Jejich příčinou jsou kontrakce dělohy, které pomáhají odplavit sliznici z těla pryč. Svaly se stáhnou, děloha se odkrví a trpí nedostatkem kyslíku. Začne vylučovat látky, které způsobují bolest.



Jak s bolestmi bojovat?



Teplo

Naplňte láhev teplé vody a přiložte si ji na břicho nebo záda. Uleví Vám. Pokud nemáte po ruce termoláhev, postačí se zabalit do deky.



